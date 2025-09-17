$!Cierran circulación en la Avenida Bicentenario tras derribo de árbol y cableado eléctrico por un camión de carga

En un punto de caos vial se convirtió la Avenida Bicentenario, en la colonia Francisco Villa, luego de que un camión de carga derribó un árbol en el camellón central y parte del cableado de la Comisión Federal de Electricidad, lo que obligó a las autoridades de Tránsito Municipal a cerrar la circulación en ambos sentidos. El accidente se registró alrededor de las 11:00 horas, según relataron algunos testigos, cuando una unidad de carga golpeó con la parte superior de su caja una rama que sobresalía hacia la vialidad. El impacto ocasionó que el árbol se viniera abajo, arrastrando consigo los cables eléctricos que cruzaban la avenida, dejándolos colgados de manera peligrosa sobre los dos carriles.





Según lo señalado por vecinos que fueron testigos del incidente, los elementos de Tránsito Municipal actuaron de manera inmediata para bloquear la circulación y evitar alguna situación de mayor peligro. Sin embargo, el cierre ocasionó largas filas de vehículos y complicaciones viales en una de las vialidades más transitadas del puerto, sobre todo a la hora de la salida de clases de varias instituciones académicas que se encuentran en la zona.





Algunos vecinos del lugar expresaron que ya se había advertido a las autoridades municipales sobre el largo de las ramas de dicho árbol, el cual ya se veía “vencido” por los golpes de vehículos altos que transitan por el lugar, pero no se le había dado importancia para su atención. Al sitio acudieron trabajadores de Servicios Públicos Municipales, quienes realizaron las labores para remover el árbol que había quedado tendido sobre la avenida, así como el respectivo corte de sus ramas.



