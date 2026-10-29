Cierran circulación vial en distintos sectores de Mazatlán tras las fuertes lluvias de este jueves

MAZATLÁN._ Debido a las precipitaciones y al incremento en los niveles de agua, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informa que se mantienen cierres momentáneos a la circulación vehicular en distintos sectores de Mazatlán, como medida preventiva para evitar accidentes.

A través de un comunicado, Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que algunos de los puntos con restricciones se localizan en las avenidas Rafael Buelna y Marina, en dirección al sur; Marina y Tabasco, así como Francisco Solís y Marina, en las colonias Francisco Villa y Sánchez Celis.

En la colonia Benito Juárez, los cierres se presentan sobre Avenida Internacional y Privada del Vigía, además de avenida Internacional, a partir de la calle 20 de Noviembre.

En la Zona Dorada permanece restringida la circulación sobre avenida Camarón Sábalo, a la altura de El Cid y del edificio de Conapesca.

Otros puntos afectados son el cruce de Insurgentes y Ejército Mexicano, Libramiento 2 y avenida Delfines, Avenida Múnich y Monte Ribereño, en Pradera Dorada, así como avenida Cruz Lizárraga.

También las calles del Centro de la ciudad, el Centro Histórico y Miguel Alemán.

La Unidad de Vialidad mantiene recorridos de supervisión y recomienda conducir con precaución, atender las indicaciones de los agentes y evitar ingresar a calles o avenidas con acumulación de agua.

Los cierres se levantarán una vez que disminuyan los niveles de agua en las vialidades mencionadas y existan condiciones seguras para reanudar la circulación.