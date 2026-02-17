$!Cierran con fiesta y tradición el último desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

La respuesta no se hizo esperar para poner fin al Carnaval Internacional Mazatlán 2026.

Bajo el eslogan “Arriba la Tambora”, cientos de familias, visitantes de todo el País y el extranjero tomaron las calles del paseo costero para vivir la culminación del Carnaval 2026 con el desfile de este martes.

En esta ocasión, el recorrido fue en sentido contrario al pasado domingo.

Desde el cruce de Avenida de los Deportes sobre Avenida del Mar hasta Olas Altas, Escudo y todavía en avenida Miguel Alemán, la gente se volcó a presenciar el paso de los carros alegóricos y sus carrozas con los soberanos de este año.