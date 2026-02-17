$!Cierran con fiesta y tradición el último desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

La respuesta no se hizo esperar para poner fin al Carnaval Internacional Mazatlán 2026.
Bajo el eslogan “Arriba la Tambora”, cientos de familias, visitantes de todo el País y el extranjero tomaron las calles del paseo costero para vivir la culminación del Carnaval 2026 con el desfile de este martes.
En esta ocasión, el recorrido fue en sentido contrario al pasado domingo.
Desde el cruce de Avenida de los Deportes sobre Avenida del Mar hasta Olas Altas, Escudo y todavía en avenida Miguel Alemán, la gente se volcó a presenciar el paso de los carros alegóricos y sus carrozas con los soberanos de este año.
Anahí I, Reina del Carnaval; y Mariana I, Reina de los Juegos Florales, fueron las más esperados por todas las personas que desde horas antes se encontraban en el trayecto de la ruta del desfile.
La Reina Infantil, Eileen I, y José Javier Osuna “Chiras”, Rey de la Alegría, pusieron el ambiente en todo momento no dejando de bailar y saludar a todas las personas a su paso.
Poco después de la hora programada de arribar el desfile a la parte final, fueron llegando los diferentes carros alegóricos y sus respectivas comparsas.
A pesar del retraso, propio por el tránsito lento del desfile a la llegada a Olas Altas por lo estrecho de sus calles, el ánimo de los protagonistas arriba de los carros no cesó, sino por el contrario, siguió hasta el momento de descender en la avenida Miguel Alemán.