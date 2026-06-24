$!Cierran de nuevo ingreso al Faro de Mazatlán por las altas temperaturas

Debido a las altas temperaturas que se registran en Mazatlán, el ascenso al Faro fue cerrado de nuevo durante este miércoles a partir de las 10:00 horas. El reingreso se prevé que se permita por la tarde, cuando las condiciones del clima lo permitan.

Por la temporada de calor, la medida restrictiva está siendo aplicada de manera intermitente con el fin de cuidar la salud de los usuarios y prevenir los golpes de calor. En el lugar se quedaron varios grupos de cruceristas que ya habían contratado el viaje, además del turismo nacional y la población local que se ejercita subiendo al Faro de Mazatlán. Gustavo Rojo, transportista de los taxis rojos, dijo que la medida es buena para evitar cualquier eventualidad.

“Lo cierran más que nada por las altas temperaturas, cuando la sensación térmica llega hasta los 40 grados centígrados para cuidar la integridad de las personas”. El operador confirmó que están cerrando temporalmente para prevenir algún percance o golpe de calor y algún accidente que pueda suceder.

“Más que nada por las temperaturas altas de calor, como precaución, cuando la sensación térmica llega a los 40 grados o más, pues optan por cerrar el Faro para que no vaya a haber algún accidente o algún percance de esos. Y pues ya ha sucedido, en otras ocasiones”. Dijo que hay un poco de turismo por la llegada del crucero, quienes acuden a recorrer el Faro. El Faro es un lugar muy visitado por el turismo y un punto obligado si vienen a Mazatlán, pero que las autoridades aplican el cierre en la temporada fuerte de calor, sobre todo porque muchas personas desconocen de la travesía que se realiza y de los riesgos.