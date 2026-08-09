$!Cierran el acceso al Faro de Mazatlán por altas temperaturas

MAZATLÁN._ Debido a las altas temperaturas, la mañana de este domingo fue cerrado el Cerro del Crestón a los paseantes y deportistas para prevenir golpes de calor, deshidrataciones o algún otro incidente. El cierre del Faro de Mazatlán se dio a partir de las 11:00 horas y solamente se esperaba que bajaran las personas que en ese momento ya se encontraban paseando en dicho atractivo natural.

Y es que cuando la sensación térmica supera los 40 grados en esa zona, se determina el cierre por parte de personal del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, que tiene a cargo el Cerro del Crestón. Generalmente el cierre se realiza de las 11:00 a las 16:00 horas, que es cuando se presentan las más altas temperaturas del día durante esta temporada de verano en Mazatlán.





Este domingo 9 de agosto también permanece cerrado al tránsito vehicular y peatonal el acceso a las escolleras ante el riesgo que se mantiene de deslave o desprendimiento de rocas en la falda oriente del Cerro del Crestón. Por ello, dicho acceso se encuentra cerrado con vallas y plumas metálicas, las cuales también delimitan el área del deslave que se registró la mañana del lunes 3 de agosto y que dejó dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados. La reapertura del acceso se hará cuando se tengan las condiciones de seguridad en esa parte de Mazatlán para prevenir algún otro incidente, según ha manifestado personal de Protección Civil estatal y municipal.