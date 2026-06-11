Mazatlán
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Operativo

Cierran el Paseo Olas Altas a la circulación vehicular por evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán

Durante la tarde, tras el juego inaugural, en Mazatlán se tendrá un festival de convivencia
Belizario Reyes |
11/06/2026 08:18
11/06/2026 08:18

Desde la mañana de este jueves fue cerrado a la circulación vehicular el tramo del Paseo Olas Altas que va de la Glorieta del Venadito a la Glorieta del Escudo, porque por la tarde en ese lugar se realizará el evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán.

El cierre comenzó a las 7:00 horas, por lo que los automovilistas podrán utilizar como rutas alternas las avenidas General Ignición Zaragoza y Miguel Alemán, así como calles del Centro de la Ciudad como Belisario Domínguez, 5 de Mayo, Benito Juárez y Teniente José Azueta.

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El evento en Olas Altas comenzará a las 14:00 horas, después del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Ahí se contará con música en vivo y se instalará durante la tarde y noche con el Mercadito del Bienestar.

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Niñas, niños y jóvenes podrán intercambiar sus estampitas del álbum del Mundial y se regalarán 500 sobres de estampitas para intercambiar en este evento de convivencia familiar, de acuerdo con el Ayuntamiento de Mazatlán que organiza esta actividad.

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