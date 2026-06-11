$!Cierran el Paseo Olas Altas a la circulación vehicular por evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán

Desde la mañana de este jueves fue cerrado a la circulación vehicular el tramo del Paseo Olas Altas que va de la Glorieta del Venadito a la Glorieta del Escudo, porque por la tarde en ese lugar se realizará el evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán.
El cierre comenzó a las 7:00 horas, por lo que los automovilistas podrán utilizar como rutas alternas las avenidas General Ignición Zaragoza y Miguel Alemán, así como calles del Centro de la Ciudad como Belisario Domínguez, 5 de Mayo, Benito Juárez y Teniente José Azueta.
El evento en Olas Altas comenzará a las 14:00 horas, después del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.
Ahí se contará con música en vivo y se instalará durante la tarde y noche con el Mercadito del Bienestar.
Niñas, niños y jóvenes podrán intercambiar sus estampitas del álbum del Mundial y se regalarán 500 sobres de estampitas para intercambiar en este evento de convivencia familiar, de acuerdo con el Ayuntamiento de Mazatlán que organiza esta actividad.