$!Cierran el Paseo Olas Altas a la circulación vehicular por evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán

Desde la mañana de este jueves fue cerrado a la circulación vehicular el tramo del Paseo Olas Altas que va de la Glorieta del Venadito a la Glorieta del Escudo, porque por la tarde en ese lugar se realizará el evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán.

El cierre comenzó a las 7:00 horas, por lo que los automovilistas podrán utilizar como rutas alternas las avenidas General Ignición Zaragoza y Miguel Alemán, así como calles del Centro de la Ciudad como Belisario Domínguez, 5 de Mayo, Benito Juárez y Teniente José Azueta.