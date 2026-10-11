$!Cierran locales por asesinato de hombre en estacionamiento de plaza comercial, en Mazatlán

Algunos establecimientos de conocida plaza comercial ubicada en la zona de La Marina, en Mazatlán, cerraron al público ante el asesinato a balazos de un hombre en el estacionamiento la tarde de este domingo. Trabajadores y algunos clientes que se encontraban en los locales al momento de los hechos, que ocurrieron cerca de las 17:00 horas, vivieron momentos de temor, por lo que bajaron las cortinas. Momentos después tanto el personal como algunos clientes se retiraron del lugar.







Mientras tanto, en la parte sur del estacionamiento el hombre atacado a balazos fue revisado por paramédicos, quienes confirmaron que ya se encontraba sin vida. Al lugar acudieron elementos de corporaciones policiales y de Fuerzas Federales para acordonar el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de ley y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.



