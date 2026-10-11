Mazatlán
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Operativo

Cierran locales por asesinato de hombre en estacionamiento de plaza comercial, en Mazatlán

Trabajadores y algunos clientes, que se encontraban en los locales al momento de los hechos, vivieron momentos de temor, por lo que bajaron las cortinas
Belizario Reyes |
11/10/2026 19:21
11/10/2026 19:21

Algunos establecimientos de conocida plaza comercial ubicada en la zona de La Marina, en Mazatlán, cerraron al público ante el asesinato a balazos de un hombre en el estacionamiento la tarde de este domingo.

Trabajadores y algunos clientes que se encontraban en los locales al momento de los hechos, que ocurrieron cerca de las 17:00 horas, vivieron momentos de temor, por lo que bajaron las cortinas.

Momentos después tanto el personal como algunos clientes se retiraron del lugar.

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Mientras tanto, en la parte sur del estacionamiento el hombre atacado a balazos fue revisado por paramédicos, quienes confirmaron que ya se encontraba sin vida.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones policiales y de Fuerzas Federales para acordonar el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de ley y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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Aparte de los cuatro a cinco locales que cerraron sus cortinas, en el resto de la Plaza Galerías las actividades continuaron tanto por parte del personal de los establecimientos comerciales como de los clientes.

El acceso hacia la zona donde ocurrió el asesinato fue cerrada a todas las personas.

Algunos vehículos de particulares quedaron dentro del área acordonada por las autoridades, por lo que sus propietarios tenían que comprobar su identidad para que les permitieran retirarlos.

Hasta cerca de las 18:00 horas la persona privada de la libertad no había sido identificada.

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