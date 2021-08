$!Cierran mercados de Mazatlán por ‘Nora’; es la primera vez que ocurre por un huracán, dice líder de locatarios

El Departamento de Mercados del Ayuntamiento de Mazatlán ordenó el cierre de todos los mercados municipales a partir de las 8:00 horas de este domingo, informó Óscar Tirado Bernal, vicepresidente de la Mesa Directiva del mercado “Miguel Hidalgo”, en la Colonia Benito Juárez.

“Nosotros estábamos pidiendo un poquito más de tiempo porque la gente estaba llegando y no estaba preparada para poder quedarse en su casa, estaban pidiendo acceder, ya que no tenían mercancía para la comida de estos días, y esto pues no lo previeron, y en la petición no hubo mucha accesibilidad.