$!Cierran nuevamente acceso al Faro Mazatlán por altas temperaturas

Nuevamente este domingo fue cerrado el acceso a los paseantes el Cerro del Crestón o Faro Mazatlán por las altas temperaturas con sensación térmica arriba de los 40 grados.
De acuerdo con lo que se dio a conocer, el cierre se registró cerca de las 11:30 horas y si bajaba la sensación térmica se reabriría cerca de las 16:00 horas.
Generalmente dicho atractivo, tanto para turistas como para locales, se mantiene abierto de las 6:00 a las 17:45 horas, pero cuando la sensación térmica rebasa los 40 grados Centígrados se cierra el acceso para prevenir que las personas sufran algún desvanecimiento o golpe de calor.
En la actual temporada de verano, la más calurosa del año, el cierre se presenta a partir de cerca de las 11:00 horas, que es cuando se presentan las más altas temperaturas en un día soleado y si es que no corre aire fresco, de acuerdo con lo que ha manifestado en los últimos días el personal que tiene a cargo el acceso al Cerro del Crestón.
Con el cierre, tanto turistas como mazatlecos ya no se les permitió el acceso hasta que disminuyan nuevamente las temperaturas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y reportes meteorológicos, poco después de las 14:00 horas de este domingo Mazatlán presentaba cielo poco nuboso con una temperatura máxima de 34 grados y con una sensación térmica de 42 grados.