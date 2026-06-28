$!Cierran nuevamente acceso al Faro Mazatlán por altas temperaturas

Nuevamente este domingo fue cerrado el acceso a los paseantes el Cerro del Crestón o Faro Mazatlán por las altas temperaturas con sensación térmica arriba de los 40 grados.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el cierre se registró cerca de las 11:30 horas y si bajaba la sensación térmica se reabriría cerca de las 16:00 horas.

Generalmente dicho atractivo, tanto para turistas como para locales, se mantiene abierto de las 6:00 a las 17:45 horas, pero cuando la sensación térmica rebasa los 40 grados Centígrados se cierra el acceso para prevenir que las personas sufran algún desvanecimiento o golpe de calor.