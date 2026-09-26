$!Cierran playas de Mazatlán a bañistas ante incremento del oleaje

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informa a la sociedad que, debido a los efectos de tormenta que se presentan en las costas del Pacífico sinaloense, el oleaje se ha incrementado, generando posibles riesgos para los bañistas, por lo que se ha procedido a restringir el acceso al mar.

A través de un comunicado. Gustavo Espinoza, comandante del Cuerpo de Salvavidas, informó que, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo entre visitantes y locales, el personal a su mando se mantendrá en alerta permanente en las diferentes áreas de playa y, de ser necesario, solicitará el retiro de las personas que se encuentren en zonas de riesgo.