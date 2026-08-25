Cierran playas frente a la Avenida del Mar este martes por fuerte oleaje

Por el fuerte oleaje que se presentaba de 1.5 a cerca de 2 metros de altura, este martes fueron cerradas a los bañistas las playas ubicadas frente a la Avenida del Mar, en este puerto, informó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Osuna Bastidas.

“Ahorita vamos a cerrar las playas frente a la Avenida del Mar por el fuerte oleaje”, expresó.

Durante la mañana dijo que se presentaba oleaje de 1.5 a 2.1 metros de altura aproximadamente, no por mar de fondo, sino por las condiciones actuales del mar, ya que se está en la Temporada de Ciclones Tropicales en el Océano Pacífico.

Aproximadamente a las 6:30 horas, flotando en entre las olas, frenta a la Avenida del Mar y el entronque de la Avenida Insurgentes, fue localizado el cadáver de un joven turista de Toluca, Estado de México, que se encontraba desaparecido desde cerca de las 11:00 horas del pasado domingo al ser arrastrado por el oleaje mar adentro cuando se bañaba en la playa del paseo costero.

A las personas que acuden a las playas se les recomienda que antes de meterse al mar busquen a un salvavidas para preguntarle si se pueden meter a bañar o no y respeten las indicaciones que les dan los rescatistas, así como los señalamientos de los banderines, en el que el rojo significa que es un área peligrosa y no apta para meterse a nadar.

Manifestó que las playas frente a la Avenida del Mar se abrirían a los bañistas cuando mejoraran las condiciones del mar y únicamente en las áreas permitidas, no en las que se tienen presencia de corrientes marinas o que representen algún riesgo para las personas.



BANDERINES

Rojo: Peligro, área no apta para meterse al mar.

Blanco: Presencia de “quemadores” o “aguamalas”.

Amarillo: Precaución.

Verde: Área tranquila, apta para meterse a bañar.