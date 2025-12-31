Mazatlán
|
Vialidades

Cierran tramo de la Avenida del Mar en Mazatlán por celebración de fin de año

El cierre a la circulación abarca de las avenidas Rafael Buelna a Insurgente, en ambos sentidos
Belizario Reyes |
31/12/2025 09:13
31/12/2025 09:13

Un tramo de la Avenida del Mar, entre las avenidas Rafael Buelna e Insurgentes, fue cerrada la mañana de este miércoles por la celebración la noche de este 31 de diciembre del fin de año.

La fiesta comenzará a las 21:00 horas, pero previamente se coloca un templete y más tarde se instalarán sillas en el malecón.

$!Cierran tramo de la Avenida del Mar en Mazatlán por celebración de fin de año

Se tendrá música grabada, espectáculo de drones y juegos pirotécnicos y tras la celebración de la llegada del Año Nuevo se presentará Roberto Junior.

Al evento se invita tanto a familias mazatlecas como a turistas.

Como rutas alternas los automovilistas pueden tomar las avenidas Rafael Buelna, Reforma e Insurgentes.

#Operativo
#Mazatlán
#Año Nuevo
#Cierre de vialidades
#Malecón
#Festejos
#Avenida Del Mar
