$!Cierran tramo de la Avenida del Mar en Mazatlán por celebración de fin de año

Un tramo de la Avenida del Mar, entre las avenidas Rafael Buelna e Insurgentes, fue cerrada la mañana de este miércoles por la celebración la noche de este 31 de diciembre del fin de año.
La fiesta comenzará a las 21:00 horas, pero previamente se coloca un templete y más tarde se instalarán sillas en el malecón.
Se tendrá música grabada, espectáculo de drones y juegos pirotécnicos y tras la celebración de la llegada del Año Nuevo se presentará Roberto Junior.
Al evento se invita tanto a familias mazatlecas como a turistas.
Como rutas alternas los automovilistas pueden tomar las avenidas Rafael Buelna, Reforma e Insurgentes.