$!Cierran tramo de la Avenida Piaxtla en Mazatlán por reparación en red de drenaje

Un tramo de la Avenida Río Piaxtla, en Mazatlán, fue cerrado a partir de la mañana de este jueves a la circulación vehicular por trabajos de reparación de la red de drenaje, sin que las autoridades municipales alertaran días antes del cierre.

Fue cerca de las 9:00 horas cuando inició el cierre en un tramo de dos cuadras que van de la Avenida Ejército Mexicano hacia el oriente, hasta la Calle Río Humaya.

Personal de la Policía de Tránsito Municipal consultado en el sitio dijo que el cierre a la circulación vehicular en ambos sentidos comenzó la mañana de este 30 de abril, pero manifestó desconocer hasta cuándo se contempla la reapertura.

Para quienes normalmente transitan por ese lugar de la avenida se les recomienda utilizar como rutas alternas las calles cercanas tanto del Fraccionamiento Brisas del Mar como del Fraccionamiento Campo Bello.

Tras el cierre, se incrementó el tráfico vehicular en calles aledañas como la Río Humaya y la que desemboca a la Avenida Ejército Mexicano y continúa por la Calle Doctor Rafael Domínguez.

Hasta antes de esta acción ni la Policía de Tránsito Municipal ni el Ayuntamiento de Mazatlán anunciaron este cierre para que los conductores y usuarios de la vía pública en general tomaran sus precauciones.