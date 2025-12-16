$!Cierran tramo en la avenida Manuel J. Clouthier; habilitan un carril de doble sentido vial

MAZATLÁN._ Tome sus precauciones si usted circula por el rumbo de la Avenida Clouthier, en el tramo frente a la cancha del fraccionamiento Foresta y la colonia Bugambilias, ya que está cerrado el carril de norte a sur y el otro fue habilitado de doble sentido.
Debido a esto, la circulación vial es muy lenta.
De acuerdo a un comunicado, el Gobierno municipal informó que debido a los trabajos de construcción del colector hidrosanitario que se realizan sobre la avenida Manuel J. Clouthier y calle María del Carmen, en el acceso a la colonia Bugambilias, cerca del mercado de Villa Verde, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Tránsito, informa sobre el cierre temporal de circulación en dicha arteria vial.
El cierre se aplicará desde la avenida Jacarandas con dirección al sur, por lo que se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas.
Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, informó que con el objetivo de dar mayor fluidez vehicular, el carril norte de la avenida Manuel J. Clouthier será habilitado como doble sentido, debidamente señalizado, por lo que pidió a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los señalamientos y tener paciencia durante el desarrollo de los trabajos.
Asimismo, detalló que el corte vial se ampliará a la avenida del Sol y calle Camichina, y que las rutas alternas tanto para automovilistas como para el transporte público serán por la avenida Jacarandas y la calle Cedros del Infonavit Foresta.
Se prevé que los trabajos tengan una duración aproximada de dos días.