$!Cierran tramo en la avenida Manuel J. Clouthier; habilitan un carril de doble sentido vial

MAZATLÁN._ Tome sus precauciones si usted circula por el rumbo de la Avenida Clouthier, en el tramo frente a la cancha del fraccionamiento Foresta y la colonia Bugambilias, ya que está cerrado el carril de norte a sur y el otro fue habilitado de doble sentido.

Debido a esto, la circulación vial es muy lenta.

De acuerdo a un comunicado, el Gobierno municipal informó que debido a los trabajos de construcción del colector hidrosanitario que se realizan sobre la avenida Manuel J. Clouthier y calle María del Carmen, en el acceso a la colonia Bugambilias, cerca del mercado de Villa Verde, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Tránsito, informa sobre el cierre temporal de circulación en dicha arteria vial.