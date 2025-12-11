$!Cierran tramos de calles aledañas a la Catedral en Mazatlán por celebración del Día de la Virgen de Guadalupe

La mañana de este jueves fueron cerrados a la circulación vehicular algunos tramos de calles aledañas a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción por la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. El cierre es en la esquina de las calles General Ángel Flores y Benito Juárez y Aquiles Serdán y Benito Juárez, en el Centro de la Ciudad.

Sobre las calles 21 de Marzo y Benito Juárez comienzan a instalarse puestos de antojitos para ofrecerlos a las familias que acudan a la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en lo que ahora es la Ciudad de México. De acuerdo con la Policía de Tránsito Municipal, el cierre de vialidades es de las 6:00 horas de este viernes a las 24:00 horas de mañana 12 de diciembre y es que desde las 23:00 horas de hoy se oficiará una misa y se le cantarán Las Mañanitas a la Patrona de México y Emperatriz de América y continuarán con varias celebraciones eucarísticas el viernes.