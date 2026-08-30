$!Cierran vialidades del Centro Histórico por evento México Canta

Como parte de la logística para el evento México Canta, se implementó el cierre de vialidades en el Centro Histórico de Mazatlán, lo que genera restricciones a la circulación en distintos puntos de esta zona de la ciudad.

Entre las vialidades cerradas se encuentran Calle Carnaval, Constitución, Heriberto Frías, Libertad y Nicaragua, por lo que se recomienda a automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.