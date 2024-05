“Cierro feliz, cierro contento, agradecido con todas las familias de Mazatlán, la gente que le toque la puerta, hubo gente que me invitó a pasar a su hogar, no los conocía y me invitaban a pasar a su casa, me invitaban un café, un vaso de agua, un refresco, gente que me invitó a comer, a desayunar, son experiencias que nunca se me van a olvidar en mi vida”, expresó.

“Ha sido una campaña de mucho trabajo, de mucho visitar, de mucho platicar con los ciudadanos y eso es lo que nos llevamos, y esas son las propuestas. En está campaña pensé que íbamos a bajar, no me he pesado, pero sí con más condición normalmente caminamos muchas horas en el día, dos pares de tenis se fueron, un par de zapatos casual también ya se fueron, tres pares de calzado se acabaron, por andar caminando tanto”, contó

Rumbo a los comicios del 2 de junio se dijo contento y seguro, pues para ser su primera campaña política siendo un ciudadano sin militancia política la gente lo recibió muy bien presumió.

“Me siento contento, me siento feliz, me siento seguro, nos ha ido muy bien, al contrario estoy muy contento porque es la primera campaña que hago en mi vida como candidato y lo comparto aquí, es la primera vez, no soy militante de ningún partido, nunca he sido militante de ningún partido”.