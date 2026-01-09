‘Cifras maquilladas, propias de un Estado fallido’, advierte Maribel Chollet sobre inseguridad en Mazatlán

Tras un nuevo hecho violento en Mazatlán realizado con un artefacto explosivo, la regidora por el PRI Maribel Chollet Morán volvió a criticar la estrategia del Gobierno Municipal y Estatal para combatir la inseguridad, la cual califica como un maquilado de cifras que solo busca evadir la realidad de los hechos.

Señaló que hoy Sinaloa es un Estado fallido, donde todos los días suceden incidentes graves que afectan directamente a la población, tales como secuestros, muertes o atentados que las autoridades han buscando minimizar dando números incorrectos para tratar de calmar las aguas.

“Cifras maquilladas propias de un Estado fallido es lo que se vive en Sinaloa y en Mazatlán. Con maquillar las cifras no se va a combatir la realidad. Una bomba en la Flores Magón, otro estacionamiento, otro levantamiento, otro robo de vehículos. Todos los días nos salen las cifras reales, ni el 10 por ciento de lo que está pasando en la cotidianidad, pero los mazatlecos sí lo tenemos presente porque la sociedad lo está viviendo”, opinó.

Recordó que en Mazatlán la inseguridad ha pegado fuerte a diferentes sectores como el transportista, donde muchos conductores ya no se meten a ciertas colonias por el propio miedo.

Mientras que el turismo y la economía, dijo, son arrastrados al abismo por esa falta de garantías de paz en la ciudad.

“Hay colonias, hay fraccionamientos como Santa Teresa, como Santa Fe, como las Praderas Doradas, que se vuelven intransitables porque un taxi no te quiere llevar después de las 7 de la noche. Y eso no lo digo yo, lo dice el propio sector transportista, que ya se le convierte en un peligro el transitar 7, 8 de la noche; ya no quieren ir a esas zonas”, asentó.

“El sol no se tapa con un dedo. La estrategia es fallida. No quieren reconocerlo, pero las cosas están mal y desgraciadamente no es mi deseo, pero no veo para cuando esto mejore. La economía en Mazatlán está mal, el poder adquisitivo de los turistas que vienen no da para que se mantengan los espacios y la gente no está yendo a un restaurante en Mazatlán”.

Violencia impacta en empleo y turismo

Maribel Chollet Morán indicó que todos estos hechos negativos han influido a la pérdida de empleos y la baja considerable de visitantes que recibía el sector hotelero, a quienes se les tiene prohibido hablar de la situación pese a los malos momentos que como empresarios puedan estar pasando.

“También es cada vez más y más el desempleo en Mazatlán. Nuestro destino turístico se está abaratando porque los hoteles han bajado a más del 40 por ciento en temporada alta. Antes esperaban que desde el lunes estuvieran las reservaciones hechas, pero se tuvieron que esperar hasta el viernes y el sábado, cuando ya no hubo más opción y tuvieron que bajarle todavía más”.

“Pero no les tienen permitido a los empresarios hoteleros salir a emitir declaraciones, ni aún de las condiciones que ellos están padeciendo. Hay una censura terrible para todo aquel que piensa diferente en Sinaloa y en México”.