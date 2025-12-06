$!CIJ Mazatlán reconoce al psicólogo Herón Torres como Voluntario del Año

MAZATLÁN._ En un evento dedicado a reconocer el esfuerzo y la entrega de quienes día con día fortalecen el trabajo de prevención y atención, el Centro de Integración Juvenil Mazatlán conmemoró el Día Internacional del Voluntariado, donde el psicólogo Herón Alberto Torres Méndez fue distinguido como Voluntario del Año. El reconocimiento se otorgó para resaltar la promoción de la salud, prevención de adicciones y el acompañamiento a jóvenes y familias que requieren orientación especializada por parte de Torres Méndez, quien a lo largo del año mostró su dedicación y empeño por brindar atención a quienes lo necesitaron. En la ceremonia se reunieron autoridades del CIJ, representantes de instituciones educativas y decenas de voluntarios que han colaborado en diversas actividades a lo largo del año, donde desde el inicio se mostró la intención de reconocer el esfuerzo individual y el espíritu colectivo que da vida al voluntariado en Mazatlán.

Al recibir su reconocimiento, Torres Méndez dirigió un mensaje lleno de reflexión y motivación para todos los asistentes, y compartió la emoción que le generó ser elegido Voluntario del Año, enfatizando en que su labor diaria forma parte del gusto por servir y compromiso personal con la institución. “No tengo palabras para describir lo que significa recibir este reconocimiento, uno viene cada día con gusto a cumplir sus actividades, sin imaginar que ese esfuerzo realmente se nota y se hace una diferencia”, comentó. “El voluntariado abre puertas, permite aprender de mucha gente y nos recuerda que cada aporte, por pequeño que parezca, cuenta muchísimo”.





Asimismo, expresó que, en muchas ocasiones, quienes participan en este tipo de actividades no dimensionan el impacto real de sus aportaciones, pero cada acción contribuye a transformar vidas. “A veces pensamos que no hacemos la diferencia, pero sí la hacemos; por eso este día es tan importante, porque reconoce a quienes trabajan por el bien de los demás”, declaró. Por su parte, el secretario del patronato del CIJ Mazatlán, Amadeo Sánchez Núñez, comentó que la suma de voluntades permite llegar a más sectores de población, desarrollar programas preventivos y sostener una presencia activa en escuelas, colonias y espacios comunitarios.





