Cimaco reconoce la lealtad de sus colaboradores

(José Gilberto Villalobos Hernández, Irma Yuriana Contreras Galván, Carlos Alberto Arenal Moreno).

En un acto que destacó la importancia del compromiso y la permanencia laboral, la tienda departamental Cimaco llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento para colaboradores que durante el 2025 alcanzaron 5 y 10 años de trayectoria dentro de la empresa.

(Rebeca Escobar Campos)

El evento se realizó en un ambiente de celebración y agradecimiento, donde directivos y personal se reunieron en la terraza del Restaurante Gourmet de Cimaco para honrar el esfuerzo, la lealtad y la dedicación de quienes han formado parte del crecimiento de la compañía a lo largo de los años.

(Reconocimientos de los homenajeados)

La entrega de distinciones contó con la presencia de Carlos Alberto Arenal Moreno, Gerente de operaciones; José Gilberto Villalobos Hernández, Gerente de tienda; Irma Yuriana Contreras Galván, Jefa de personal; y Kitzia Delfina Ayón Monárrez, Supervisora de Restaurante Gourmet.

(José Gilberto Villalobos Hernández

José Gilberto Villalobos Hernández compartió un mensaje con los presentes. “Hoy es un día especial para nuestra organización; nos tomamos un momento para reconocer a nuestros trabajadores por su trayectoria de 5 y 10 años en Cimaco, años de dedicación, crecimiento, profesionalismo, mentoría y sobre todo de lealtad a nuestra empresa. El esfuerzo de cada uno de ustedes de día con día no pasa desapercibido, sirven como inspiración para todo el equipo. Gracias por ser pilares de nuestra cultura profesional. Nos sentimos muy afortunados de contar con cada uno de ustedes. Muchas felicidades por estos 5 y 10 años de trayectoria”, comentó.

(César Gerardo Mendoza Moreno, José Alanís Luna, Vanessa Hernandéz Hernandéz, Leticia Aguilar, Faustino Morales).

Después de la entrega de reconocimientos, los homenajeados pudieron convivir y disfrutar un rico desayuno.

(Gerardo Gómez Acosta, Laura Isela Alcaráz Mendoza, Itzel Vilchis López).

Con eventos como este, Cimaco reafirma su compromiso no solo con sus clientes, sino también con sus colaboradores al generar empleos dignos y darles el reconocimiento que merecen por su entrega, esfuerzo y perseverancia, pues con su labor diaria impulsan el crecimiento de la empresa.

Reconocimientos:

10 años de trayectoria: Faustino Morales Rosales César Gerardo Mendoza Moreno Laura Isela Alcaráz Mendoza Sergio Salas Bonilla Pedro Luis Ramírez Plaza Faustino Morales Rosales César Gerardo Mendoza Moreno Laura Isela Alcaráz Mendoza Sergio Salas Bonilla Pedro Luis Ramírez Plaza

(Reconocidos 10 años)

5 años de trayectoria: Vanessa Hernandéz Hernandéz María Leticia Aguilar Lafarga Itzel Yazmín Vilchis López José Alanís Luna Irian Gerardo Gómez Acosta

(Reconocidos 10 años)

Fotos del Evento