$!Cinco años de búsqueda por Glorimar: el corazón de una familia que no se rinde

En sus palabras, Lorenia compartió un mensaje que se ha convertido en testimonio de dolor y frustración sobre la lamentable situación que la familia López García ha tenido que vivir desde el inicio de su calvario hasta el día de hoy.

“Al contestar, sentí el corazón detenerse. Le pregunté con angustia qué pasaba, pero no encontraba palabras, hasta que con la voz quebrada me dijo: ‘Tu hermana está desaparecida’. En ese instante, el mundo se me vino abajo”.

“Aún recuerdo con tristeza inmensa aquel 29 de octubre del 2020. Esa madrugada desperté a las 3 a.m. con un presentimiento que no supe explicar. Horas después, una llamada de mi papá a las 7 a.m. me confirmó que algo no estaba bien”, se lee en su publicación.

Lorenia describió con precisión aquel amanecer, relatando el momento en el que la noticia de la desaparición de su hermana llegó a su vida y cambió su mundo para siempre.

El caso de Glorimar López García ha marcado profundamente a su familia, amigos y conocidos, pero fue su hermana Lorenia quien, a través de un mensaje en redes sociales, recordó ese día y los difíciles años que han pasado sin tener noticias de ella.

MAZATLÁN._ Cinco años han transcurrido desde la madrugada del 29 de octubre de 2020 que cambió para siempre la vida de la familia López García, cuando Glorimar, enfermera originaria de Mazatlán, desapareció sin dejar rastro, creando un vacío imposible de llenar y el inicio de una búsqueda que hasta hoy continúa sin respuestas.

Desde ese día, la familia ha recorrido cada camino posible con la esperanza de encontrar a Glorimar, buscando en ríos, cerros, caminos de terracería, casas y fosas clandestinas, así como colocando lonas con su rostro en todo Mazatlán y en algunas comunidades cercanas.

Asimismo, se han realizado marchas y campañas para visibilizar este caso tanto en el puerto como en otras ciudades.

En su texto, Lorenia narró cómo han tenido acercamiento con autoridades locales, estatales y federales, incluyendo en su momento al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero las respuestas siguen siendo evasivas: ‘No hay avances, seguiremos intentando’, le comentan.

A pesar de esto, la esperanza de su hermana y el resto de su familia no se extingue y se ha convertido en un motor para seguir adelante con su búsqueda y hacer justicia por Glorimar, una joven enfermera que hace cinco años vio truncada su vida.

“Aunque las respuestas son siempre las mismas, yo no me rindo. Porque tu nombre y tu historia merecen justicia, y porque no hay silencio que apague el amor de una familia que no deja de buscar”, escribió Lorenia.

“Hemos descartado todo lo que se presenta. El sufrimiento de mis papás me duele en lo más profundo de mi alma, por no poder darte y darles la paz que necesitan”.

Lorenia agregó que en más de una ocasión han seguido pistas que resultan ser falsas, como personas asegurando haber visto a Glorimar en situación de calle, indicios de que pudiera estar en otra ciudad o incluso enterrada en algún sitio.

Cada intento fallido, cada mentira de aquellas personas que pudieron tener información sobre su paradero, solo ha reforzado la determinación de su familia, quien ha enfocado toda su energía en encontrarla.

El impacto de la desaparición de Glorimar ha sido especialmente doloroso para sus tres hijas, quienes han crecido sin el abrazo de su madre, pero rodeadas de amor y cuidado por parte del resto de la familia.

“Lo más duro ha sido ver cómo tus hijas siguen esperándote. A veces te sueñan, otras te buscan en casa o en los recuerdos. Son tres pequeñas que crecieron sin tu abrazo, pero con todo el amor que nos dejaste. Hemos hecho de todo para que sean felices, para que crezcan con valores, salud y esperanza”, expresó.

“Les enseñamos que, aunque el mundo tiene gente mala, también existe la bondad y que su mami fue y es una de las personas más puras que conocimos. Ellas te aman y te buscan con la misma fuerza con la que tú las amabas”.

Glorimar no solo es recordada por su familia, sino también por su vocación y entrega como enfermera, y su alegría y generosidad, que han dejado una huella imborrable en quienes la conocieron.

Su historia se ha convertido en un recordatorio de las múltiples desapariciones que se han vivido en Mazatlán y en Sinaloa, donde familias completas viven con la incertidumbre y frustración de no obtener respuestas.

A cinco años de su desaparición, la familia López García mantiene viva la esperanza y continúa exigiendo justicia y visibilidad en este caso para que su historia no se olvide y la investigación avance hasta encontrarla.

“La vida no ha sido la misma sin ti. Todo lo que hacemos, lo hacemos en tu honor. Te amamos con la misma intensidad del primer día, y aunque duela, seguimos caminando con la esperanza de volver a encontrarte”, apuntó Lorenia.

“Gracias por tu gran corazón, y tu capacidad de darnos amor en todo este tiempo de momentos a tu lado. No descansaremos hasta que regreses, hermana. Porque no hay fuerza más grande que el amor de una familia unida”.

Con este mensaje, Lorenia reafirmó que el amor y la memoria de Glorimar seguirá siendo el motor que mueve cada búsqueda, cada campaña y cada marcha en su honor.

Su publicación, bajo el lema #HastaEncontrarteGlorimar, se ha convertido en un recordatorio de que, aunque pasen los años, el compromiso de la familia y de quienes la apoyan sigue firme, y en donde Glorimar López García sigue viva en la memoria de todos, su búsqueda no terminará hasta traerla de regreso a casa.