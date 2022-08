$!Circula amenaza de tiroteo en el Cbtis 51, en Mazatlán; se interpuso denuncia y se aumentará la seguridad, informa el director del plantel

De acuerdo a versiones de madres de familia, la amenaza empezó a circular a través de correos, donde les advierten a los alumnos de un grupo en especial que no vayan a clases, ya que un muchacho puede hacer una balacera en la misma escuela.

MAZATLÁN._ Una serie de mensajes de amenazas contra estudiantes de un grupo en particular del CBTIS 51, sobre un posible tiroteo empezó a circular a través de plataformas digitales, lo que mantiene alerta a padres de familia, maestros y directivos.

Por su parte, Jorge Gil Ureña, director del plantel, confirmó la veracidad de esta amenaza y señaló que ya interpusieron denuncia formal ante la Fiscalía y que el vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo atendió personalmente este caso y prometió seguridad.

Dijo que ya suspendieron de 10 a 15 alumnos de este grupo durante una semana, para evitar que crezca el problema. La amenaza llegó de correos con letras y números.

Gil Ureña dijo que para seguridad de los alumnos, personal y directivos del plantel, se implementará a partir de este miércoles el “operativo mochila” por parte de elementos de Seguridad Pública y se cuidarán todos los protocolos de derechos humanos, además habrá detectores de metales y seguridad tanto en el interior como exterior de la escuela.

Además personal de una empresa privada reforzará también la seguridad dentro y en los alrededores del plantel. Incluso la tarde de este martes ya hay una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal afuera del plantel.

”Fueron varios correos externos que empezaron a llegar con esta amenaza, lo más preocupante es que llegaron a los correos institucionales de los alumnos de un grupo en particular no a todos los estudiantes del plantel, solo es a un grupo específico, la amenaza la tomamos con toda la seriedad y nos comprometemos a incrementar la seguridad”, dijo el director del plantel.

Se reforzarán al máximo los operativos de seguridad tanto para los alumnos como para el personal docente y administrativo.

La tarde de este martes, la dirección del Cbtis 51 envió un comunicado sobre estos hechos.

”El día de hoy (martes) se nos notificó de una serie de mensajes que llegaron en la madrugada a los correos institucionales de los alumnos de un grupo en particular, provenientes de unos correos ajenos al plantel, donde se amenazaba a algunos alumnos del grupo en mención. Posteriormente se hizo la denuncia a las autoridades del C-2 a través del segurichat del plantel, acto seguido se hizo la denuncia correspondiente en la fiscalía donde personalmente el vice fiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo se comprometió a enviar personal de seguridad.

También a través del ministerio público se realizó la denuncia correspondiente donde se canalizó a la seguridad pública municipal para establecer la operación mochila. La empresa de seguridad privada del plantel incrementara la seguridad en el filtro de la entrada y supervisión del plantel dentro de las horas de clase.

Todo personal docente y administrativo deberá portar de manera obligatoria la credencial de la escuela y presentar al guardia de seguridad para su acceso por los dos accesos (entrada principal y estacionamiento), se revisará a todo personal externo portafolios, paquetes y cajuelas de vehículos.

Les pedimos que continúen con sus actividades habituales y no hacer viral el mal de este tipo de mensajes que lo que se busca es llamar la atención, pero no dejar de lado el cuidado y la protección de todos nosotros, solicitando también a los padres de familia que revisen las mochilas de sus hijos antes de salir de casa y por así acordar con ellos el grupo que ha sido amenazado no asistirá al plantel por el resto de la semana hasta que se tenga una respuesta de las autoridades sobre las personas que originaron este correo y que están siendo investigadas.

Esperando contar con su apoyo en las nuevas medidas de seguridad, quedo de ustedes”.

Firma Jorge Gil Ureña.

Atiende SSPM petición de reforzar vigilancia en escuela preparatoria

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comisario Simón Malpica Hernández dio a conocer que ante una serie de rumores que en redes sociales se divulgó, de posibles conflictos en un plantel educativo, este miércoles la corporación a su cargo participará en diversas acciones que encabezará la directiva del plantel.

Explicó que personal de Programas Preventivos apoyará en el “operativo mochila” que realizarán los docentes; la Unidad Canina K9 tendrá presencia y recorrerá las instalaciones, mientras que en el exterior habrá mayor presencia policial y rondines, informó la SSPM a través de un comunicado.

Destacó que en casa debe haber el primer filtro de revisión de la mochila de los estudiantes para evitar algún riesgo, por lo que hizo un exhorto a los padres de familia para que contribuyan a que se logre una sana convivencia en las escuelas.

Recordó a la ciudadanía que además del teléfono de emergencias 9-1-1, la SSPYTM cuenta con la Mazatlán APP y el C2 -Contacto Ciudadano- para recibir denuncias de delitos o personas sospechosas.

Otros hechos

El pasado 14 de marzo de 2022, autoridades del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 155, ubicado en el Fraccionamiento El Rubí de Tijuana, suspendieron las clases presenciales en el plantel, luego que un estudiante amenazó con realizar un “gran tiroteo”, molesto porque las alumnas de la escuela instalaron un “tendedero” denunciando acosos perpetrados por sus maestros y condiscípulos.

También en Culiacán. El 11 de febrero de 2020, la amenaza anónima de una supuesta matanza en un colegio de Culiacán provocó un operativo de la Policía Estatal Preventiva y que se realizara una revisión a las mochilas de todos los alumnos, realizada por maestros y padres de familia. No encontraron ningún arma ni ubicaron al responsable de la amenaza.

Ese día, previo a la ceremonia de la Campaña Permanente de Donación de Armas de Fuego en Culiacán el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, dio detalles sobre el hecho reportado.

“A través de redes sociales empezaron a distribuir un mensaje donde un alumno había escrito algo en el baño, una madre de familia da cuenta a la autoridad preventiva, en este caso del Policía Estatal, se emplea un operativo preventivo, ya hay personal de programas preventivos, y de seguridad pública en las inmediaciones del colegio para evitar un hecho ilícito”, dijo Castañeda Camarillo.