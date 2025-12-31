Circularán más del 50 por ciento de camiones urbanos en Mazatlán este 1 de enero

A pesar de que el día 1 de enero es una de las fechas con menor movilidad en la ciudad, el servicio de transporte urbano en Mazatlán continuará operando desde temprana hora, aunque con menor número de camiones, informó la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán.

Con el objetivo de cubrir todas las rutas del municipio, el presidente de esta institución, Efrén Landell Osuna, expresó que para el inicio de año se tiene contemplado que más del 50 por ciento de las unidades afiliadas estén en circulación.

Landell Osuna señaló que ya se cuenta con la confirmación de la mayoría de los camiones que saldrán a trabajar, ya que la intención es ofrecer un servicio de manera generalizada, aun cuando la demanda suele ser baja en esta fecha.

“Este primero de enero sí va a haber servicio; va a trabajar más del 50 por ciento de las unidades que tenemos actualmente, ya tenemos confirmados a la mayoría de los camiones que van a salir y la intención es cubrir todas las rutas”, comentó.

El dirigente recordó que, en años anteriores, el transporte urbano solía reducirse de forma considerable debido a la escasa afluencia de usuarios, sin embargo, expresó que en esa ocasión la postura es diferente, al mantenerse como un sector institucional que atiende las solicitudes del Gobierno Estatal para no suspender el servicio y garantizar la movilidad básica de la población.

“Somos institucionales con el gobierno y se nos pidió no parar, por eso, aunque otros años se hacía por costumbre, en esta ocasión vamos a dar el servicio, por lo que la intención es que haya camiones en todas las rutas”, señaló.

Por otro lado, aclaró que, aunque habrá unidades trabajando en todas las rutas, los tiempos de espera podrían incrementarse respecto a un día normal, precisamente por la menor cantidad de camiones en circulación.

“Sí van a tardar un poco más de lo normal, porque habrá menos unidades trabajando. No puedo dar un tiempo exacto de espera, pero la gente debe tener la certeza de que sí va a haber camiones”, expresó.

Asimismo, el presidente de la Alianza de Camiones Urbanos destacó que el 1 de enero representa un reto económico para el sector, ya que el número de pasajeros disminuye de manera considerable.

“El primero de enero casi no hay movimiento, es poca la gente que usa el transporte, por lo que no es un día redituable, porque se consume mucho diésel y se venden pocos boletos”, dijo.

Aun con este panorama, Landell Osuna reiteró que las unidades estarán circulando desde las 6:30 horas este inicio de año, principalmente para atender a personas que hayan pasadoa la noche fuera de casa y necesiten trasladarse de regreso a sus domicilios, así como a quienes deben realizar algún recorrido indispensable durante la mañana.

Finalmente, hizo un llamado a la comprensión de los usuarios ante los posibles retrasos y variaciones en la frecuencia del servicio, reiterando que el compromiso de la alianza es mantener camiones en operación en todas sus rutas y cumplir con la responsabilidad de ofrecer transporte urbano durante el primer día del año.