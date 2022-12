Cita MP a seis ex funcionarios municipales de Mazatlán: Alcalde

MAZATLÁN._ El Ministerio Público acudió al Palacio Municipal a citar a seis ex funcionarios municipales de Mazatlán por diversas demandas de las administraciones anteriores, pero no está entre ellos el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, manifestó el Presidente Municipal sustituto, Édgar González Zataráin.

”Ayer (martes) estuvo el MP aquí ya citando a ex funcionarios de muchos temas, es un tema con la Síndica que se llevó a cabo con ella, ayer a las 8:00 de la noche se entregaron los citatorios, hasta ahí puedo hablar”, dijo ante medios en la Sala de Cabildo.

”Sí se está haciendo (la investigación respectiva), eso se los comento no como un chisme, se los comento como de lo que se está haciendo, de lo que se está logrando, en este tema de lo que tiene que ver con lo financiero igual, yo se los adelantaba, se hicieron obras sin tener techo financiero, eso no debe ser, se hicieron gastos sin estar en los techos financiaros, se compraron vehículos, motocicletas para dinar el Día de las Madres sin estar los procedimientos, ni techo financiero ni nada en absoluto”.

Reiteró que en todo eso está caminando la investigación que la trae la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado, además de la Sindicatura de Fiscalización, que de la mano con el Órgano Interno de Control tienen que ir avanzando.

”De hecho esos procedimientos que le hablo de lo que ocurrió ayer iniciaron ya hace meses, no fue de ahorita, ni de la semana pasada ni de cuando yo llegué, esos se iniciaron en aquella fecha y eso es prueba de que se está caminando, si lo hicimos en aquel tiempo por qué no hacerlo hoy con mayor razón, estamos más que obligados, les damos toda la seguridad que eso se va atender como debe ser en apego estricto a la ley”, reiteró el Alcalde sustituto.

También dijo que en su momento hubo denuncias tanto de regidores, de organismos ciudadanos, de la Sindicatura de Procuración, del Órgano Interno de Control.

Rifó “El Químico” carros el Día de las Madres

y hay denuncias por esto: Alcalde

”Ha habido denuncias desde hace rato, bastante tiempo de muchos funcionarios, por qué, yo ponía el ejemplo de los carros que fueron rifados el Día de las Madres, esos fueron denunciados como a la semana de haberse rifado, entonces hay cosas que se denunciaron hace tiempo y que están caminando y otras que se van denunciando en el camino”, continuó González Zataráin.

”Se van integrando nuevas denuncias, algunas ya van caminadas, otras ya están en citatorios, ya otras están declarando y que se habla poco de ellas por el asunto de que no puedes estar abriendo la información demasiado, pero sí está caminando y va dar resultados, lo van a ver ustedes”.

Precisó que en estas denuncias no hay contra el ex Alcalde y contra él.

”No, contra mí no tienen por qué, yo no gastaba en Secretaría (del Ayuntamiento) más que lo necesario aquí en la operatividad, yo no manejaba recursos, en esta ocasión no (no hay denuncias contra el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres), ...hay denuncias de muchos funcionarios, incluso de otras administraciones, ya habíamos hablado que desde la administración que inició lo de Nafta Lubricantes fueron denunciados y que estaban en procedimiento y que luego la siguiente administración también hay procedimientos”.

Precisó que hay procedimientos en contra de ex funcionarios como de tres administraciones municipales y en aquel tiempo se decía que se podrían presentar las denuncias por el caso Nafta Lubricantes una vez que se pagó cerca de 160 millones de pesos porque ya se demostró el daño patrimonial y él presentó las demandas como Secretario del Ayuntamiento, las cuales están caminando.

”En la de ayer no viene en la lista (el ex Alcalde Benítez Torres), creo que ayer fueron seis ex funcionarios (los citados) y no viene ahí, quien sabe ya después”, reiteró el Presidente Municipal actual.

Se gastaron millones de pesos en traer a Rigoberta Menchú, a Ninel Conde, y hay otros pagos millonarios por el Basurón

También informó que una parte de los recursos de la anterior administración municipal, más de 200 millones de pesos se fue a los pagos de ocupación indebidos que se hicieron sobre trazos de avenidas, se van a seguir pagando porque ya llegó un pago de 97 millones de pesos, otro del Basurón de 28 millones de pesos, son adeudos por casos que vienen desde el 2014, otros en el 2006, 2013, entre otros, era una bolsa de nieve que no se enfrentaba y que tronó.

”Pero otra parte ustedes fueron testigos en qué (se gastó) porque vieron que vino Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz a entregar un reconocimiento a Mazatlán), que vino Ninel Conde a coronar no sé qué cosa, vieron un montón de eventos, espectáculos y cosas que se pagaban, en eso, Cultura está sobre girado con más de 60 millones de pesos, con una carga excesiva como nunca, descomunal”, reiteró.

”(Se fue el dinero) en temas sin recursos, sin fondo, en mucha parafernalia, mucha fiesta, ustedes lo vivieron, fueron testigos, lo que sí les puedo decir es que el Municipio tiene suficiente flexibilidad de recurso, no ahorita, pero sí el próximo año, y lo ha tenido y tuvo su desplante este año, y hay que cerrar llaves en cosas que no se ocupan, que no es necesario y hay que redireccionar ese recurso hacia donde se ocupa, es todo lo que tenemos que hacer, una reingeniería en ese sentido, lo otro ahí está, denuncias que van corriendo”.

Adeuda Cultura más de 40 millones de pesos solo por combustible

Entre otros puntos, recalcó que en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán tiene un adeudo mayor a los 40 millones de pesos, esa cantidad es nada más por el tema de combustible, que lo va precisar el Tesorero Municipal, pero es una deuda mucho más excesiva, en el caso de Obra Pública anda alrededor de 60 a 70 millones de pesos y eso se va meter en el presupuesto de egresos del próximo año porque eso se va etiquetar, registrar para que se pueda pagar el próximo año.