Ciudadanía en Mazatlán vive una realidad marcada por el miedo, advierte el Regidor Felipe Parada

Mientras que desde el poder se insiste en construir con discursos de normalidad, la ciudadanía vive una realidad marcada por el miedo, el cierre de negocios, la pérdida de empleos y una profunda desconfianza hacia las instituciones y Mazatlán no está ajeno a esa crisis, manifestó el Regidor por el PAN Felipe Parada Valdivia.

“Es de todos conocido que Sinaloa atraviesa la peor crisis política, económica y de seguridad en las últimas décadas, mientras desde el poder se insiste en construir con discursos de normalidad la ciudadanía vive una realidad marcada por el miedo, el cierre de negocios, la pérdida de empleos y una profunda desconfianza hacia las instituciones”, añadió.

“Las acusaciones internacionales contra actores políticos del estado, el clima de violencia persistente y la creciente confrontación política ha provocado un acelerado deterioro en la confianza en la estabilidad gubernamental, pero eso no es lo más grave, lo delicado es que pareciera que existen dos Sinaloas, uno construido con discursos, con solicitud de pruebas y no con investigaciones reales, transparentes y expeditas de las acusaciones señaladas”.

El otro Sinaloa, dijo, es el que viven todos los días los ciudadanos: el de la pérdida de empleo, la inseguridad, los empleos mal pagados, los cierres de negocios, los robos violentos.

“Esos dos Sinaloas existen, uno en el imaginario de quienes nos representan y el otro el que vivimos diariamente, Mazatlán no está ajeno a esa crisis, empresarios han señalado que en el último año por lo menos 900 comercios bajaron sus cortinas, es el reflejo de una economía debilitada y una estrategia gubernamental incapaz de responder a la emergencia”, subrayó.

“Prueba de ello es el nuevo retraso de sus responsabilidades y obligaciones del Acuario Mazatlán, cuando esta bonanza tenía un adeudo, hoy que se le apoyó con las modificaciones en su renta se vuelve a retrasar y desde aquí le pedimos y le decimos a los empresarios que tienen el Acuario, si no pueden le exigimos que lo regresen el Acuario a los mazatlecos”.

Expresó que la otra prueba de la crisis es la salida del equipo de futbol de Primera División Mazatlán FC, lo cual ha provocado por lo menos una caída del 90 por ciento en las rentas de todo el comercio que está alrededor de ese inmueble y a ello se le suma el olvido instituciones en que se encuentra el sur de Sinaloa.

“No tenemos giras de nuestros secretarios cumpliendo con su responsabilidad en todo el sur y Mazatlán es parte del sur, cacarean tanto que ya había llegado la hora del sur que nos perdimos en el camino, los municipios requieren presencia institucional, seguridad, programas de reactivación económica y apoyo permanente”, continuó.

“Hoy prevalece una administración pública rebasada, lenta y ausente, pero si todo lo anterior no es suficiente lo agrava todavía más la situación de que algunos representantes que todavía tienen la responsabilidad de cumplir constitucionalmente con su encargo andan más preocupados por captar votos en año que entra que por manifestarse en el Senado, en los congresos estatales o federales cumpliendo con su responsabilidad y exigiendo programas de rescate económico para todo el sur y para Mazatlán”.

Por ello exigió a los tres niveles de Gobierno que abandonen la parálisis institucional y actúen con responsabilidad frente al momento crítico que atraviesa Sinaloa, que las instituciones de justicia actúen con firmeza y sin simulaciones cerrando cualquier espacio a la impunidad que tanto daño le ha hecho a la confianza ciudadana.

También exigió acciones inmediatas para enfrentar la crisis económica mediante incentivos fiscales, apoyos reales a pequeños y medianos empresarios, pues un cheque de 5 mil pesos no soluciona el problema de la crisis económica que se está padeciendo, se ocupan programas emergentes de reactivación económica y estrategias que permitan recuperar la estabilidad de los municipios.

“Sinaloa no necesita más discursos ni más funcionarios distraídos en el siguiente cargo, Sinaloa necesita gobiernos presentes, instituciones firmes y autoridades capaces de enfrentar la realidad con seriedad, responsabilidad y resultado, porque mientras algunos continúan negando la crisis y otros buscando el siguiente cargo las familias sinaloenses seguimos padeciendo la realidad de un Sinaloa diferente al de los discursos”, recalcó Parada Valdivia.

Además exigió que se realice una investigación profunda y con honestidad la denuncia que hizo la Regidora priista MaribenlChollet Morán de un presunto desfalco por parte de seis servidores públicos que cobraban la nómina de un a persona trabajadora desaparecida y de ya fallecida presentando cartas de supervivencia en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mazatlán.