MAZATLÁN._ Tras los reportes de casos de dengue reportados en el Sur de Sinaloa, el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin mencionó que se han tomado medidas para mantener los lugares limpios y repeler al mosco, mientras que pide a la población también poner su granito de arena.

Recalcó que principalmente se están dedicando a limpiar canales y pozos de aguas sucias constantemente, usando tanto equipo normal como maquinaria para dejar todo en menores condiciones, además resaltó la función que debe hacer la Secretaría de Salud por su parte para la prevención de enfermedades.

“Nosotros lo que estamos haciendo es limpiar canales para que no se genere más agregado de suciedad, de hecho ahí tienen maquinaria trabajando; ayer terminamos uno de los que nos pidieron en Villa Unión, vamos a otras comunidades tanto en lo rural como en lo municipal, tenemos que hacer las descarcharrización y la limpieza de los canales y encharcamientos, evitar los encharcamientos a como de lugar”.

“Es un tema que sí lo venimos atendiendo puntualmente, mientras que las autoridades de salud son los que tienen qué ver el tema de la fumigación, que eso le compete a la Secretaría de Salud”, declaró.

Mencionó la importancia de limpieza de escombros en los sectores con más basura de la ciudad, pero también hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con limpiezas en sus casas y espacios, en busca de mantener un control tanto de autoridades como de población.

“Nosotros hacemos la limpieza de escombros que se dejan en los parques, estamos cumpliendo con el lineamiento, el tema de la poda de árboles, también traemos esos programas; la verdad qué hemos sido constantes, no hemos parado, pero no todo lo tiene que hacer la autoridad, también el ciudadano en casa, limpiar sus cuartos, tener cuidado en los hogares, y me ha tocado ver cómo la gente tiene acumuladero de cosas, hasta de llantas y eso es peligroso; también tiene que participar los ciudadanos, no solo el gobierno, todos deben poner de su parte”.

NO SORPRENDE A ALCALDE RATIFICACIÓN DE TRIUNFO DE ESTRELLA PALACIOS

Antes la reciente resolución que dieron las autoridad electoral en unanimidad sobre el triunfo de Estrella Palacios el pasado 2 de junio en las elecciones para Presidente Municipal de Mazatlán, que asumirá el cargo a partir del próximo 1 de noviembre, el Alcalde Édgar González dijo que era una ratificación ya esperada, pues el puntaje que la candidata de Morena era mucho con respecto a sus rivales, aunque mandó un mensaje al tribunal electoral por sus actos.

“Era de esperarse, porque desde mi punto de vista, en mi opinión, era de esperarse porque la diferencia no era algo pequeño, es una diferencia muy enorme, entonces, yo no le veo elementos para anular las cosas; desconozco las pruebas que hayan presentado y no quiero intervenir en esto porque igual y traen pruebas de algo, no sé, habrá que ver, pero ahí el tribunal ya resolvió.”

“¿Qué puedo decir yo del tribunal? ¿Qué hizo las cosas bien? Pues no sé, porqué cuando se les ocurre hacen las cosas bien, y cuando no pues hacen lo que les da la gana, así que ni siquiera me genera opinión resolutiva de ese tribunal”.