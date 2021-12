Ciudadano denuncia que Jumapam le quiere cobrar $45 mil, pese a que le cortó el servicio hace 10 años

Pese a que desde hace 10 años personal de la Jumapam le cortó el servicio de agua potable en su vivienda en La Noria, la paramunicipal le quiere cobrar 45 mil pesos de un servicio que no le brindó, denunció un vecino de esa sindicatura.

“Me está cobrando 10 años de gua y esos 10 años yo no los he consumido y me están cobrando 45 mil pesos”, dijo el señor José Alfredo Velarde Osuna ante este diario. ”Fui la otra semana y me rebajaron y me dijeron que pagara 10 mil pesos”.

Precisó que no ha consumido agua potable durante 10 años en ese domicilio ubicado en La Noria porque estaba viviendo en Mazatlán, pero de todos modos desde hace 10 años personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán le cortó el servicio en su vivienda en esa sindicatura.

“Dejé de pagar porque me cortaron el agua, por eso no pagué y el último recibo es de mil 200 pesos y no lo he pagado y se fue acumulando, se fue acumulando y llegó hasta 45 mil pesos y ya fui allá a Jumapam, fui con la señorita Isela Salas y me dice que 10 mil pesos me cobra y le digo que es mucho dinero para mí porque mi pensión no me alcanza para cubrir esa cantidad y quedó en 10 mil pesos, yo le dije que después le resolvería”, continuó Velarde Osuna.

“Pues está duro para mí pagar 10 mil pesos por 10 años que yo no he consumido agua, que usara criterio le dije y que yo tengo de parte de ahí de las autoridades de La Noria que ellos saben que yo tengo 10 años que no vivo en esa casa, 10 años que no he consumido y los de Jumapam, los de La Noria ellos me cortaron (el servicio), ellos saben que tiene 10 años que ellos me cortaron esa agua”.

Ante este diario, el señor Velarde Osuna reiteró que no le deben cobrar dicha cantidad por un servicio que no le brindaron.

Dio a conocer que ahora que ha regresado a su vivienda una persona vecina le pasa agua para las necesidades básicas de su casa como para bañarse y el lavado de ropa, porque el servicio sigue cortado desde hace 10 años.