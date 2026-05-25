$!Ciudadanos afectados por cobros excesivos de luz comprometen a Senadora para realizar gestiones

El movimiento ciudadano Grupo Actúa que defiende los derechos de más de 600 usuarios de energía eléctrica que reportaron cobros excesivos en los recibos, aprovechó que la Senadora de la República Imelda Castro sostuvo un evento en Mazatlán para presentarse sorpresivamente y entregarle un legajo de expedientes de cientos de afectados para que gestione ante los titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad que sean atendidos los reclamos, explicó Sugey García, quien es la voz representante.

“Hoy, vengo a pedirle senadora Imelda Castro, que sea nuestra portavoz hacia todos los diputados para hacer llegar nuestra voz y pedir de la manera más atenta que nos cambien la tarifa de Comisión Federal de Electricidad a la 1-F”, dijo la representante y agradeció a la ciudadanía que se sumaron al apagón masivo del sábado pasado en Mazatlán.

En entrevista, le reiteró que se trata de un movimiento ciudadano genuino sin tintes políticos porque decidieron encabezar la lucha contra las altas tarifas, al igual que lo están haciendo en la zona norte y sur del estado.

García aprovechó la presencia de la legisladora federal para tomar la voz y exponerle la difícil situación económica actual que enfrenta los pequeños comerciantes organizados y que requieren de un programa de apoyo.

“Quiero pedirle de la manera más atenta que nos apoyen, nos ayuden a todos los comerciantes para solicitarle que les ayude económicamente con algunos programas. También quiero pedirle que le haga llegar nuestra voz a la presidenta de la República, que también los comerciantes ocupan vivienda. Ella nos había prometido que iba a haber viviendas para toda aquella persona que lo solicitara, pero fue sorpresa que se hizo. Así que los comerciantes no pudieron ser integrados a este programa”.