$!Ciudadanos exponen necesidades de sus colonias en Cabildo Abierto de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de ser escuchados directamente por la Alcaldesa Estrella Palacios y los regidores, 17 ciudadanos de Mazatlán participaron este viernes en la sexta sesión de Cabildo Abierto, donde compartieron sus propuestas y peticiones para el beneficio de sus colonias, avenidas y escuelas. Entre las demandas emitidas durante la sesión destacaron la pavimentación de calles, reparaciones de alcantarillado y tuberías, rehabilitación y mantenimiento de espacios, donación de predios y solicitud para mejorar instituciones educativas.

Emilia López Pérez llegó a Cabildo Abierto para solicitar el raspado y rehabilitación de algunas calles en la colonia Lomas del Ébano; mientras que el ciudadano Martín Zamora pidió a la Alcaldesa la pavimentación del callejón Primavera, así como instalación de luminarias en El Castillo. Por su parte, María del Socorro Arballo solicitó mantenimiento y limpieza constante en un área recreativa de la colonia Buenavista; mientras que Ana Karen Osuna, quien es tesorera de la Primaria Venustiano Carranza, hizo la petición para un techumbre que pueda evitar golpes de calor a los estudiantes.

En tanto, José Antonio García, de la colonia Mazatlán II, contó acerca de su problema con la iluminación en su asentamiento, principalmente en la calle Bahía de la Paz, donde no cuentan con un poste de luz o alumbrado que los proteja de transitar a oscuras durante la noche. Ante estas solicitudes y varias más, Palacios Domínguez instruyó de manera inmediata a las dependencias correspondientes para dar seguimiento y realizar los procedimientos necesarios, con el propósito de dar luz verde y que puedan tener una solución pronto.