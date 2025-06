$!Ciudadanos no asistieron a votar el domingo por desconocimiento de candidatos y falta de importancia

MAZATLÁN._ Tras una jornada electoral del Poder Judicial que registró muy poca participación en Mazatlán, algunas personas afirmaron que acudieron a votar por desconocimiento de candidatos o propuestas; mientras que otros mostraron su dedo orgullosos por apoyar el proceso de este domingo.

En otro sondeo hecho por Noroeste en una conocida plaza de la ciudad, se pudo saber que la mayoría de las personas no acudieron a las urnas debido a que no sintieron que el proceso fuese de gran relevancia, así como por desconocimiento de postulantes a los cargos de jueces, ministros y magistrados.

“No, no estábamos enterados de nada, estuvo muy solo aquí y no votaron muchos; yo me di cuenta que la gente estaba medio desorientada porque eran muchos en las boletas, y si tú le preguntas a alguno te dicen que así las echaron a la urna sin conocer los candidatos. Yo estuve toda la mañana ayer y había como seis casillas y estaba solas”, indicó Hipólito, ciudadano y visitante de la plaza que prefirió no votar.