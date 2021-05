$!Ciudadanos se oponen a corrida de toros en Mazatlán

Fernanda Orrantia Waldegg y Yolanda López García se apostaron por más de dos horas a las afueras de las oficinas de Oficialía Mayor, para exigir que se informe de manera oficial que no hay permisos para la realización de una corrida de toros, peleas de gallos y exhibición de caballos que se anuncian, desde hace días, en redes sociales.

Orrantia Waldegg señaló que no pueden argumentar el derecho de los animales, puesto que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel vetó la Ley de Protección Animal, pero sí que el evento en mención no tiene los permisos de las autoridades municipales para llevarse a cabo... o al menos es lo que extraoficialmente les dijeron.

“Lo pertinente es hacer público que este evento está cancelado, que el publicó se entere y que no se diga: nosotros no expedimos ningún permiso, y que ellos, los organizadores, prefieran hacerlo y pagar una multa, es lo que no queremos”, declaró.