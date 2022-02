$!Ciudadanos y autoridades limpian zona de mangle en el Estero del Infiernillo, en Mazatlán

“Sabemos que los humedales son hogar de cientos de microorganismos que viven ahí y también seres vivos acuáticos como terrestres, ellos captan la lluvia, la distribuyen en los acuíferos y nos ayudan con la contaminación porque funcionan como un filtro, y hacen que el calor no se sienta tanto”, expuso.

Isaraí Rodríguez Paniagua, directora de Ecología y Medio Ambiente del Municipio, comentó que los manglares son excelentes defensas contra huracanes, así como áreas naturales protegidas que deben cuidarse y no ensuciarse con basura o contaminantes.

Se recorrieron viviendas de la zona para entregar folletos e información , donde se pidió a la ciudadanía tomar consciencia y no tirar basura, pues en todo lo que es el área del Estero del Infiernillo se queda una gran cantidad de basura.

“ Desgraciadamente no les hemos dado el valor que realmente tienen , el crecimiento y desarrollo urbano han hecho que la infraestructura urbana estén muy cerca de los humedales y los estemos impactando ambientalmente”, enfatizó.

“Nos hemos dado cuenta que aquí por la Río Piaxtla, aquí adelantito, es como un nido de basura a cielo abierto, entonces no es la primera vez que hemos venido, porque año tras año hemos venido a hacer las limpiezas y la verdad es que desgraciadamente no ha funcionado, por eso es que ahora venimos no tan solo a hacer limpieza, sino a hacer conscientización e invitar a los ciudadanos a que pasen con nosotros”.

Lamentablemente pocos fueron los habitantes que abrieron sus puerta, aunque se escuchaba ruido de personas en el lugar, pero algunos otros se sumaron a la actividad y apoyaron a las cuadrillas del Ayuntamiento a limpiar.