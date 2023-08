Mientras que Irma Arellanes Hernández, líder y fundadora del colectivo de rastreadoras, llamó a las madres que aún no encuentran a sus hijos a no perder la fe en que pueden aparecer vivos, aún cuando ella ya encontró los restos de su hijo Irving.

No perder la fe: madre rastreadora

”Por el egoísmo del hombre que no se atreve a amar, por eso hace daño a su hermano, porque cuando no hay amor en el corazón no se ve la necesidad de los demás, sino interesa hacer daño a los demás”, sentenció el padre.

”Yo a mis compañeras les he dicho que mientras no se encuentre o no se localicé a su hijo ellas tienen la esperanza de que su hijo esté vivo”, dijo.

”Desgraciadamente o afortunadamente, desgraciadamente el mío ya está muerto, yo ya no tengo la esperanza de que algún día mi muchacho vaya a regresar a la casa, no, no va a regresar porque ya sé donde está”, lamentó.

Al terminar la misa, informó la señora Irma, se trasladarán al “Árbol de la Esperanza”, en la Plazuela Zaragoza, donde habrá una kermés a las 14:00 horas, con el fin de recaudar fondos que serán utilizados para cubrir los gastos de las búsquedas que realizan para localizar a sus familiares desaparecidos.