$!Claman freno definitivo a relleno sanitario en El Habal, al norte de Mazatlán

Con protesta pacífica pobladores de más de 10 rancherías en la sindicatura de El Habal y sus alrededores, piden un freno definitivo al plan del relleno sanitario y dejaron claro que no permitirán perder sus tierras y que unidos van a mantener la defensa. De acuerdo con la preocupación de los comuneros, las autoridades ni siquiera se acercaron a explicarles lo que representaría contar con un Relleno Sanitario de más de 200 hectáreas, dónde a diario llegarían más de 70 camiones de basura desde Mazatlán y que el agua que ahí consumen más de 6 mil poblados de los pozos artesanos, provienen de los mantos acuíferos y, donde también beben las vacas de la cuenca lechera más importante de Sinaloa. Así que los habitantes de los ranchos más cercanos, a dónde está ubicado el terreno que pretendía comprar el Ayuntamiento de Mazatlán para instalar el relleno sanitario, como del Potrero de Carrasco, Los Limones, La Palma, El Habal, La Curva, Puerta de Canoas, Los Zapotes, El Quemado, El Quelite, el Salto y varios más, coincidieron que nadie quiere que los perjudiquen, narraron en entrevistas.

Pero del impacto que va a tener en esa zona comercial y turística, con gran plusvalía, porque hasta ahí se conecta el nuevo Mazatlán, Katerin Pardo, comentó que nadie va querer comer en algún restaurante del lugar ni pasear cuando más de 70 camiones de basura estarían circulando con un manejo de 120 toneladas de desechos a diario por las calles. “Por supuesto que va a afectar la plusvalía del lugar. La verdad es que la palabra basura asusta a cualquiera y nadie va a querer visitar la zona si ve una fila de 70 camiones de basura pasando por nuestra carretera o caminos. Eso nos comentaba el secretario del ayuntamiento de que serán un promedio de 120 toneladas de basura”, expuso. Aclaró estar de acuerdo de que Mazatlán requiere de un relleno sanitario, pero, pidió que busquen una zona más alejada de los poblados para que no dañe el entorno y que definitivamente no van a aceptar se haga en el predio, donde ya observaron máquinas trabajando. Lo anterior lo dijo, previo a la reunión que sostuvieron con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para frenar el proyecto del relleno sanitario, del que pretendían someterlo a votación para la compra del predio en el cabildo de este lunes, pero que fue suspendido ante la presión de los pobladores que no se fueron hasta lograr que les dijeran que no va. Pero lo confirmó después de salir de la reunión.