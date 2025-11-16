Clamor nacional por la paz es muy significativo: Obispo de Mazatlán

MAZATLÁN._ Es muy significativo que en todo el País haya el clamor de pedir a las autoridades ser más eficientes para que haya paz, como sucedió en las manifestaciones del sábado, expresó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Yo creo que siempre por una parte se deben mirar con respeto toda manifestación, porque es la libre expresión de las ideas, y siempre debe haber como un marco de seguridad para los manifestantes y los manifestantes deben hacerlo de manera pacífica”, añadió.

“Y yo creo que sí es significativo que ya en todo el País, ya no nada más la Ciudad de México, sino al menos en todas las capitales de los 32 estados y la Ciudad de México hubo ese clamor que se pide a las autoridades que sean más eficientes y más atinados en su lucha para que haya más tranquilidad, más paz, lo que se pretende es algo positivo en el sentido de querer más la paz, querer más la armonía, la tranquilidad y que disminuya la violencia en todas sus expresiones y manifestaciones”.

El sábado 15 de noviembre se realizaron manifestaciones en diferentes partes del País convocadas por la llamada Generación Z, para exigir el fin de la violencia. En el caso de Sinaloa, se pidieron también las renuncias del Gobernador Rubén Rocha Moya, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

En la Ciudad de México se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías que dejó 40 detenidos y 120 lesionados, decenas de ellos policías, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, reiteró que toda manifestación se debe mirar siempre con respeto y que los manifestantes lo hagan de manera organizada y con una conducta buena.

Añadió que, por una parte, hay gente que al parecer ya se acostumbró a la violencia y ha perdido la sensibilidad, pero por otra están personas, especialmente quienes han sido afectadas, que no se cansan de seguir implorando y reclamando más seguridad y más tranquilidad.

Un ejemplo son todas las personas que tienen familiares desaparecidos o que tuvieron una víctima de privación de la vida, quienes persisten no solo en el deseo sino en la aspiración y el clamor por más seguridad.

“Yo creo que es positivo (la participación de jóvenes en manifestaciones) porque en la última elección que tuvimos, las nacionales, como que se sintió que la juventud no estaba tan presente; sí estaban, había jóvenes, pero como que no eran el número de los que deberían ser y ahora se manifestaron bastantes jóvenes junto con personas hasta de la tercera edad y hasta en silla de ruedas llevaban algunos, lo cual es muy significativo”, reiteró Monseñor Espinosa Contreras.

“Pero es siempre positivo que la juventud tenga aspiraciones de que las cosas estén mejor, es importante que la juventud no sea acomodaticia y que tenga siempre aspiraciones de que las cosas, con la colaboración de todos todo puede ser mejor”.