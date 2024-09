La afortunada ganadora se mostró muy agradecida con Noroeste por haber sido seleccionada, mientras que contó cómo fue el proceso para participar en el concurso.

“La verdad que todavía me siento algo desconcertada, no me imaginaba que me pudiera ganar el arreglo, pero muchas gracias a Noroeste por este bonito ramo”, comentó Claudia García.

“Vi la publicación en redes, el video que compartieron, porque sigo todas las páginas de Noroeste; después miré la notificación de que tenía que hacer un comentario sobre a quién le regalaría si me lo ganase, participé y aquí estoy ya con el premio, así que muchas gracias otra vez”.