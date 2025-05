$!Claudia Sheinbaum da banderazo a programa ‘Salud Casa por Casa’ en Mazatlán

Ante decenas de trabajadoras y trabajadores del sector salud, funcionarios de los tres niveles de Gobierno e invitados, Sheinbaum Pardo agregó que si un problema de presión arterial alta se detecta a tiempo y se suministran medicamentos, se educa a la persona sobre cómo alimentarse y hacer ejercicio.

Ya sea alguien con diabetes, hipertensión o alguna de las enfermedades crónicas, si se detecta a tiempo se previene la gravedad de otras enfermedades, reiteró.

“Entonces lo que queremos es detectar a tiempo esas enfermedades y que a través de ustedes, las y los adultos mayores puedan ser medicados, puedan ser atendidos, podamos ver si están yendo a su Centro de Salud o no, y con la medición de su corazón, de su presión, del azúcar en la sangre, poder detectar si realmente están siguiendo lo que le dijeron o tiene alguna complicación”, explicó.

“Si nosotros no hacemos este programa van a seguir creciendo enfermedades que van a ser muy difícil que el sistema de salud atienda. El otro día fuimos a un hospital en Torreón, Coahuila, y me llamó mucho la atención que lo que más pedía la gente y ahí se abrió una sala con 50 lugares para la hemodiálisis. Yo pregunté por qué hay tanto problema de riñón, por qué en todos lados del País nos piden hemodiálisis, y David Kershenobich, que es un médico muy reconocido, es Premio Nacional de Ciencia, conocidísimo, dejó su práctica para venir a ser Secretario de Salud, me dijo que el problema es la diabetes y la hipertensión, que si no se tratan, entre otras cosas, también tomar mucho refresco hace mucho daño, pero si no se tratan a tiempo entonces se llega a esta situación”.