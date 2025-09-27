Claudia Sheinbaum se declara ‘sinaloense por adopción’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo ser sinaloense al encabezar el evento “La Transformación Avanza” este sábado en Mazatlán, como parte de su gira por el País para presentar su Primer Informe de Gobierno.

”Sí, sí es cierto, soy sinaloense por adopción y por amor, qué le voy a hacer”, dijo luego de que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, lo mencionara en su mensaje de bienvenida, en el que además señaló que el esposo de la Mandataria federal es de Mazatlán.

“Hoy la doctora Sheinbaum es sinaloense, ¿les gusta que sea nuestra paisana? Ah, pues es nuestra paisana, no sé si quiera más, además su esposo es de Sinaloa y de Mazatlán, de manera que es nuestra paisana. ¿Están contentos porque es nuestra paisana? Claudia Sheinbaum es sinaloense, espero que sí porque es un honor estar con Claudia”, comentó Rocha Moya ante miles de asistentes a la explanada del Centro de Convenciones.

“Arriba Sinaloa, arriba el pueblo de Sinaloa”, añadió la Presidenta de la República en el evento.