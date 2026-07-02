Clausura del basurón municipal se mantiene y Gobierno de Mazatlán debe cumplir, señalan Semarnat y Profepa

La orden para cerrar el basurón municipal de Mazatlán se mantiene y tiene que ser ejecutado por el Gobierno Municipal, señalaron los delegados de Semarnat y Profepa.

“El ayuntamiento va a ser lo conducente para defender sus intereses, pero nosotros también como federación estamos defendiendo los intereses de los Mazatlecos”, advirtió el delegado de Semarnat, Renato Ocampo Alcántar.

Mientras que Marco Antonio Moreno León, de Profepa, señala que el amparo es el último recurso que le queda al Ayuntamiento, pero la delegación no ha sido notificada y y por lo tanto se mantiene la clausura del basurón.

“Nosotros no tenemos notificación oficial de ese amparo y mientras no se notifique podemos actuar”, confirmó Moreno León.

Y agregó que el Ayuntamiento de Mazatlán sí está notificado de la clausura desde antes, pero, “mientras no nos notifiquen a nosotros del amparo que tramitaron nosotros actuamos”, insistió.

La Profepa es la autoridad federal en México encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y actúa como brazo inspector de la Semarnat para proteger los ecosistemas, sancionar delitos contra la biodiversidad y clausurar actividades industriales contaminantes o irregulares, como es el caso del basurón actual de Mazatlán que contamina el subsuelo, el agua, el aire y todo el medio ambiente.

Un basurón a cielo abierto es un terreno donde se arroja basura sin control ni tratamiento y por ello la Profepa está actuando en consecuencia, dijo, pues recordó que desde el 2023 el municipio de Mazatlán inició el procedimiento de cierre parcial por la Dirección de Ecología que encabezaba Eunice Murua en coordinación con la directora de Servicios Públicos con la misma titular actual Karla Camacho, Obras Públicas y Martín Gallardo, el actual director también participó muy de la mano con Profepa y Semarnat, un proceso de compactación de los desechos con “celdas de terreno” dándoles nuevo uso sembrando árboles y dando espacios para hogar de abejas, y además que contiguo a ese predio, ya rentados por el Ayuntamiento por años atrás había sido identificado un lote que cumplía con la legislación para construir el relleno sanitario, el primero de Mazatlán, como lo estaba exigiendo la norma 083, pero no se le dio continuidad.

Así que el plazo otorgado por por la autoridad ambiental se agotó, confirmó Renato Ocampo Alcántar, delegado de Semarnat.

Admitió que el Ayuntamiento puede inconformarse, pero deberá cumplir con la normatividad si o si, porque el incendio de hace tres días es muestra de que ya debe hacerse algo urgente.

“La disposición oficial es que el ayuntamiento no puede seguir con ese basurón que no cumple con las normas que se necesitan para poder tener un buen relleno sanitario. Por supuesto que el Ayuntamiento va a ser lo conducente para defender sus intereses, pero nosotros también como federación estamos defendiendo los intereses de los Mazatlecos y sobre todo en las comunidades aledañas al basurón que son las más afectadas”, abundó sobre la realidad del procedimiento administrativo para aplicar la Ley en tanto no se amparara el municipio.

Para el delegado de Semarnat el cierre del basurón a cielo abierto es un tema viejo soslayado por el Ayuntamiento que no le han dado seguimiento al procedimiento administrativo de la Profepa, a partir de una denuncia ciudadana de que no cumple con las normas ambientales para el beneficio de la gente.

“Entendemos el problema que un basurón representa y se ha conminado en muchas ocasiones al ayuntamiento a que haga lo correspondiente para que se haga un relleno sanitario en otro lado", contextualizó.

Y aclaró no es un proceso que empezó con la Presidenta Estrella Palacios, pero a ella le correspondía darle seguimiento y ya no se podía dar más plazo para que se le de solución inmediata.

"Está medida del cierre se tiene que tomar para que se tomen las medidas correspondientes", pero dijo que como dependencia federal se van a sentar con el Ayuntamiento para que se comprometa a salvaguardar el entorno ecológico en la captación de los residuos sólidos que se mueven a diario y a beneficio de toda la ciudadanía.

Ocampo Alcantar dijo que espera que la medida les ayude a apresurar esto de manera proactiva y que no se registre otro incendio mayor, como un acto de responsabilidad.