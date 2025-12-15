$!Clausura Profepa construcción de posible palapa en playas de Mazatlán

El delgado de Profepa Sinaloa, Marco Moreno León, señaló que acudieron al lugar de los hechos gracias a una denuncia ciudadana que se dio a través de redes sociales, pues fueron muchas las personas que se percataron de la obra dentro de una zona federal como lo son los litorales.

Tal y como lo había indicado la Alcaldesa Estrella Palacios horas antes, un grupo de agentes de Profepa acudió al restaurante palapero ubicado frente a la Colonia Ferrocarrilera, con el objetivo de llevar a cabo el proceso de verificación que tenían los impulsores de dicha obra, lo que llevó a la colocación de sellos.

MAZATLÁN._ Al igual que lo hicieron autoridades Municipales un día antes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó este lunes la suspensión de una obra de construcción de palapas que se estaban llevando a cabo en las playas de Mazatlán, tras no contar con la autorización necesaria.

“Efectivamente, los inspectores federales de Profepa realizaron una visita e inspección producto de una denuncia ciudadana donde nos informan de algunas obras en la zona federal, que presumiblemente no tenían autorización. Y nos encontramos una obra que tiene algunos sellos de suspensión por parte del Ayuntamiento; esto en materia del permiso de construcción que seguramente tampoco tienen”, indicó Moreno León.

“Se hizo una orden de inspección en materia de impacto ambiental en primera instancia, porque es el aspecto que tenemos que cuidar de manera inmediata para efectos de que no continúen las obras. Entonces, no han presentado autorización en materia de impacto ambiental en zona federal, lo cual es motivo de clausura de la obra hasta que ellos presenten si es que cuentan con las autorizaciones o ver qué documentación nos van a presentar”.

Reiteró que la obra quedó clausurada de manera inmediata debido que no estuvo autorizada en ningún momento, ni tampoco tiene los estudios necesarios. Además de que no se ha constatado el tener la concesión en materia de zona federal marítimo terrestre, pues solo están permitidas las debidamente sustentadas con sus resolutivos en materia de impacto ambiental.

“Aquí nos encontramos algunos pilotes con zapatas de concreto que están ya en proceso, porque al parecer todavía la obra iba a continuar todavía más grande con algunos otros pilotes que faltaban; pero esto se clausura de manera inmediata por no tener autorización en materia de impacto ambiental en zona federal y reitero, al parecer tampoco tienen una concesión por parte de zona federal”.

Explicó que todos los procedimientos jurídicos tienen un plazo de alrededor de 15 días en el primer emplazamiento; sin embargo, una vez que se da la clausura el procedimiento continúa. Es por eso que los responsables de la obra en la playa del malecón tendrán dicho lapso para presentar la documentación que constante la legalidad del proyecto.