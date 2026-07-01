Clausura Profepa instalaciones del basurón municipal de Mazatlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró las instalaciones del basurón municipal de Mazatlán.

Una lona con los logos de Profepa fue instalada en el portón de acceso al sitio de desechos de la ciudad que lleva tres días incendiado y con vehículos oficiales al interior.

Inspectores de la Profepa acudieron al basurón de Mazatlán que registra un incendio del que la población aledaña teme que tenga un impacto en la salud.

Según han reconocido las mismas autoridades, el lugar ha estado operando al límite de la normatividad ambiental y las múltiples denuncias de la población que ven con gran preocupación un posible problema de salud por el humo que ha cubierto parte la ciudad con olor desagradable y riesgoso.

En el lugar las corporaciones de emergencia han estado realizando labores intensas para reducir el incendio desde hace tres días y por lo mismo el humo ha estado emanando, cubriendo decenas de colonias cercanas y algunas más retiradas del lugar.

El Gobierno Municipal y asociaciones civiles han advertido que el sitio está en riesgo inminente de cierre definitivo por parte de las autoridades federales.

También han señalado que cerrar este lugar costaría millones de pesos y, por ahora, el Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para solventar el cierre total y el traslado a un nuevo sitio.

Además, al no haber un lugar listo para recibir la basura, cerrarlo de golpe causaría un caos en la ciudad.