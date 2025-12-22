$!Clausura Profepa otra obra de palapa en playas de Mazatlán

Tras las denuncias por la construcción de palapas en el área de playa, la Profepa clausuró otra en Mazatlán.
Marco Moreno, delegado de la Procuraduría, denunció que esta obra no cuenta con autorización ni estudio de impacto ambiental para hacer obras en la zona federal marítimo terrestre.
La segunda clausura de obras con material en las playas se da a ocho días de la primera, que también ya presenta gran avance de impacto.
Y es que el material de cemento que están usando no es permitido para hacer palapas en las playas y a pesar de eso, se hicieron sin que nadie de las tres instancias, municipal, estado y federación se diera cuenta.
De acuerdo con la página del funcionario federal, Marco Moreno, se trata de la segunda palapa que ya impactó la arena con bardas de cemento al ecosistema en una franja ubicada frente a la Torre M de la Avenida del Mar.
La primera hizo varios pilotes y fue clausurada el pasado 15 de diciembre, ubicada a escasos 500 metros del monumento al pescador por el mismo motivo de no contar con autorización de impacto ambiental en zona federal marítimo Terrestre.
Ambos proyectos de construcción estaban haciéndose por las noches sin que nadie les parara el alto, hasta que se hizo viral la denuncia ciudadana y acudió el Ayuntamiento y Profepa para detener el daño en las dunas y en los ecosistemas marinos.
Marco Moreno aseguró las dos obras en playas de Sinaloa por no estar autorizadas en zona federal y no contar con el debido estudio de Impacto Ambiental.
“La acción del delegado de Profepa avisando de las dos clausuras manda un mensaje claro de que nadie está por encima de la Ley ni el municipio mucho menos la delegación de Semarnat en Sinaloa que se mantuvo de espectador, aún y con las denuncias públicas realizadas”, dijo el ambientalista Eduardo Martínez.
Lamentó que las dos clausuras de las obras en construcción lleguen tarde porque el daño ya lo hicieron.
“Entre la Semarnat quien debe realizar los permisos y autorizaciones no actuó a tiempo y la Profepa clausura cuando los impactos ya están hechos”.