$!Clausura Profepa otra obra de palapa en playas de Mazatlán

Tras las denuncias por la construcción de palapas en el área de playa, la Profepa clausuró otra en Mazatlán.

Marco Moreno, delegado de la Procuraduría, denunció que esta obra no cuenta con autorización ni estudio de impacto ambiental para hacer obras en la zona federal marítimo terrestre.

La segunda clausura de obras con material en las playas se da a ocho días de la primera, que también ya presenta gran avance de impacto.

Y es que el material de cemento que están usando no es permitido para hacer palapas en las playas y a pesar de eso, se hicieron sin que nadie de las tres instancias, municipal, estado y federación se diera cuenta.

De acuerdo con la página del funcionario federal, Marco Moreno, se trata de la segunda palapa que ya impactó la arena con bardas de cemento al ecosistema en una franja ubicada frente a la Torre M de la Avenida del Mar.

La primera hizo varios pilotes y fue clausurada el pasado 15 de diciembre, ubicada a escasos 500 metros del monumento al pescador por el mismo motivo de no contar con autorización de impacto ambiental en zona federal marítimo Terrestre.