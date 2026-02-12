$!Clausura Profepa templete instalado sin permiso en la playa de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un templete de madera instalado sin autorización en la playa de Mazatlán fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tras detectarse que no contaba con los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni municipales. La estructura comenzó a colocarse desde el lunes sobre la arena, a un costado de una palapa conocida como “El Zarandeado”, frente a la torre en construcción Stelhare y el Hotel De Cima. Consistía en tarimas de aproximadamente 6 metros de largo por 3 de ancho.

Ciudadanos cuestionaron que la construcción avanzara sin la intervención de alguna autoridad, pese a la vigilancia reforzada en Mazatlán con motivo del Carnaval 2026. Empleados de construcciones de torres cercanas aseguraron que ya la habían reportado a inspectores que pasaban por el lugar y que a unos pasos están colocando otros templetes, pero sobre el malecón, sn embargo, no actuaron hasta que alguien hizo la denuncia y Planeación colocó los sellos de clausura y posteriormente la Profepa. Los inspectores de esta última dependencia realizaron la visita por la Zona Federal Marítimo Terrestre y detectaron la construcción del templete en la playa de Mazatlán, colocando sello oficial de obra clausurada.

El delegado de la dependencia federal en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, confirmó que la acción se realizó con base a la Ley de protección del medio ambiente, que indica que si una obra no cuenta con permiso de la Semarnat, no tiene por qué realizarse, menos porque está sobre la gran franja de arena. “Clausuramos un templete construido sin autorización en la Zona Federal Marítimo Terrestre del municipio, y aseguramos las herramientas y materiales utilizados en las obras”, expuso.