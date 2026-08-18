$!Clausuran cursos y talleres de Cecobi Genaro Estrada y entregan constancias a 150 participantes

“Y sí hay oficios mucho muy buenos que nos ayudan mucho en nuestra vida cotidiana y nos generan dinero, eso es lo más importante y podemos vivir de él", añadió Osuna Zavala.

En el evento, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, destacó que en Europa la gente no solamente estudia la Universidad sino también un oficio, en el cual se certifica, y en su caso sus abuelos decían que es muy importante estudiar la Universidad, pero también aprender un oficio.

Las constancias son avaladas por la Secretaría de Educación Pública y en lo que va del año 436 personas han concluido ya su capacitación.

Los cursos y talleres que se impartieron durante verano en el Centro Comunitario del Bienestar Genaro Estrada fueron clausurados este martes con un desayuno y entrega de constancias a 150 participantes.

En su mensaje ante las personas graduadas les agradeció por ponerle entusiasmo a cada actividad, por atreverse a aprender cosas nuevas y por disfrutar cada día con esa energía que los caracteriza.

"También quiero reconocer el trabajo de todas las maestras, maestros, instructores y personas que hicieron posible este curso, detrás de cada actividad hubo tiempo, dedicación y mucho cariño, gracias por brindar un espacio seguro, educativo y lleno de alegría", continuó.

"A todos los participantes quiero decirles; sigan soñando, sigan aprendiendo y nunca pierdan las ganas de descubrir cosas nuevas, este curso se termina, pero todo lo que ustedes aprendieron y las amistades que hicieron se quedan con ustedes, hoy cerramos esta etapa con mucha alegría y mucha satisfacción, pero también con la esperanza de volver a encontrarnos en nuevas actividades y nuevos proyectos".

También felicitó a los participantes, a sus familias y a todo el equipo de Cecobi que hizo posible este curso.

El director de Bienestar y Desarrollo Social del Municipio de Mazatlán, Francisco Javier García Ruíz, manifestó en su mensaje que anteriormente se daban clases de regulación a los niños y actualmente se tienen más de 40 especialidades, se tienen muchas personas que están creyendo en estos Centros Comunitarios.

"El día de hoy felicito y agradezco primeramente a las maestras, a los maestros, le agradezco a Icatsin (Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa), al Cecati (Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial), le agradezco a Misiones Culturales y le agradezco a Ceba (Centro de Educación Básica para Adultos) que aunque no esté el día de hoy ha sido un aliado siempre para todos nosotros", añadió García Ruíz.

"Decirle a los alumnos y a las alumnas de inglés, de maquillaje, de alaciado capital, de globoflexia, de pastelería y dulces finos, de repostería y decoración de pasteles, de mantenimiento y reparación de minisplits, de corte y confección de ropa para niños, de pintura en tela y de computación muchas, muchas felicidades a todos y en hora buena".