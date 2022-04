‘Clínicas de belleza’ donde fueron atendidas Paulina y Anahí ya no abrirán: Coepriss

Luis Alfonso García Corrales, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, descartó que las “clínicas de belleza” en las que atendieron a Anahí y Paulina, en Mazatlán y Culiacán, vayan a abrir nuevamente.

Anahí falleció en Mazatlán luego de someterse a un procedimiento estético en sus glúteos, mientras que Paulina murió luego de realizarse una lipoescultura en Culiacán.

Ante ello, García Corrales negó que estos dos establecimientos vayan a abrir nuevamente, luego que la Coepriss dijera días antes que los lugares clausurados por ellos, si cumplían nuevamente, posiblemente podrían abrirse.

-- ¿Los negocios donde fallecieron dos mujeres?

“No, por supuesto que no, porque ese tipo de operaciones se tienen qué hacer en clínicas donde hay quirófanos, entonces todo lo que se haga de intervención, estamos hablando de liposucción, de operaciones de cirugías estéticas, no se pueden realizar en un consultorio, tienen que ser en clínicas que cuenten con las licencias sanitarias y que cuenten con un quirófano, que cuenten con un responsable sanitario, por eso es importante que no se malinterprete la información, esas estéticas o esos lugares que hacen procedimientos invasivos, no podrían abrir, ni realizarlos”.

– ¿Entonces los dos negocios donde se sometieron esos procedimientos, se van a quedar cerrados, pase lo que pase?

“Sí, exactamente, esos establecimientos permanecen cerrados y permanecerán cerrados”.

El funcionario detalló que podrán abrirse aquellos negocios en donde les falte algún tipo de personal para hacer tratamientos estéticos.

“Normalmente encontramos que el lugar prácticamente está como una estética, o como una clínica de belleza, y entonces cuando hacemos la revisión en ellos, y cuando detectamos ahí que hay evidencia de que hacen procedimientos invasivos, pues los hemos clausurados, ahorita van 10 clausurados”, explicó.

“Por ejemplo, para la inyección de bótox, el que lo debe hacer, el médico, es un dermatólogo, entonces, uno de esos establecimientos estaba realizando este procedimiento y la persona que lo estaba realizando no era un dermatólogo, es un cosmetólogo, entonces si ese establecimiento contrata a un dermatólogo y comprueba que el que está realizando este procedimiento es el dermatólogo, hacemos las revisiones correspondientes”, añadió.