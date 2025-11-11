Club Rotario Mazatlán anuncia la verbena gastronómica el próximo 23 de noviembre

El Club Rotario Mazatlán anunció la venta de su tradicional paella durante la verbena gastronómica con la que busca apoyar a la Ciudad de los Niños de Mazatlán.

Se trata de una de las actividades de la verbena gastronómica que se celebrará el domingo 23 de noviembre en la Plazuela Zaragoza, con la que se busca recaudar fondos para instalar paneles solares en la Ciudad de los Niños.

Es un evento, que además es reconocido de convivencia social y con causa que año con año es organizado para recaudar fondos del Club Rotario Mazatlán.

Alfredo Ruelas Solís, presidente del club, destacó que previo a cumplir el centenario como club altruista, este evento aspira a recaudar más de los 125 mil pesos del 2024 por la venta de la paella, carne asada, ceviche, bebidas entre alimentos que se vayan sumando.

En el marco de la sesión 4956 de los integrantes, dieron la conferencia de prensa para invitar a la comunidad local y a los residentes extranjeros a disfrutar en familia de la gastronomía y a participar en los consumos para que los rotarios continúen haciendo obras de caridad.

Detallando que en este verbena ya popular entre la sociedad mazatleca se podrá disfrutar además de la tradicional paella, habrá carne asada, mariscos, pozole, hamburguesas, pizzas, pasteles y elotes, frijoles, tamales y bebidas, y de diversas amenidades entre juegos infantiles y ensambles musicales.

Ruelas Solís destacó que el evento gastronómico por esencia es de reunión familiar buscando recaudar los mayores fondos posibles porque no solo benefician a la Ciudad de los Niños sino a más sectores de la comunidad vulnerable.

Con ello los Rotarios buscan refrendar la responsabilidad social de apoyo a la comunidad que les ha caracterizado por casi un siglo. El próximo 2026 celebran 100 años de su fundación.

“Este año ayudaremos a la Ciudad de los Niños por el fuerte calor que se registró, el club ya inició la instalación de paneles solares, pero aún faltan para completar el objetivo, a través de los recursos que de la verbena se reúna”, explicó.

Los paneles solares les reducirá el alto costo de energía eléctrica para este sitio que alberga a niñas y niños sin familias.

Esta verbena es la número 30 a desarrollarse, a tres décadas de realizarse como el magno evento para los Rotarios que inició en la plazuela Machado con el objetivo de reunir recursos para realizar altruismo entre la comunidad, cada que inicia el año.

En la rueda de prensa estuvieron presentes algunas representantes de la comunidad canadiense de Mazatlán para confirmar su participación en la verbena.

El director del programa Óscar Tirado Tirado, recordó la cita del 23 de noviembre a partir del mediodía en la Plazuela Zaragoza donde habrá exposiciones de diversos productos para consumir y los carnet de 100 pesos cada uno ya se encuentran disponibles para adquirirse entre los socios del Club Rotarios Mazatlán o bien se pueden informar a través de la página en Facebook o el mismo día del evento.