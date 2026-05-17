$!Club Rotario Mazatlán recauda fondos en ‘Walkathon’ 2026 en el estadio Teodoro Mariscal

MAZATLÁN._ Con el apoyo de familias, escuelas, equipos deportivos y algunas empresas, el Club Rotario Mazatlán celebró este domingo su “Walkathon” 2026, una camina recreativa con el fin de reunir fondos para comprar vacunas contra la polio y otros proyectos sociales. Gracias a las aportaciones hechas desde hace semanas, sumado a las inscripciones en el estadio Teodoro Mariscal, la asociación logró reunir más de 70 mil pesos que serán de gran ayuda para adquirir sistemas de filtro y purificación de agua, en favor de escuelas de la ciudad.









José Manuel Jiménez Morales, miembro del Club Rotario Mazatlán y parte del comité organizador del evento, agradeció a todas las personas que hicieron su donación y pudieron participar en la segunda edición del “Walkathon”, que en esta ocasión contó con el apoyo del Club Venados de Mazatlán. “Quisimos empezar este segundo ‘Walkathon’ en grande y en enero se nos ocurrió una gran idea. Nos fuimos a ver al ingeniero Antonio Toledo Ortiz, que nos dirigió de inmediato con su hijo Lucio; entonces, nos dimos a la tarea de hacer algo por primera vez en el Estadio Teodoro Mariscal, que tampoco es fácil. Claro que no íbamos a llenar nunca esto, pero el entusiasmo fue desbordando”, expresó Jiménez Morales. “Antes de que alguien pusiera un pie aquí, ya tenemos reunido algo. Nos fijamos una meta de 100 mil pesos a juntar para los proyectos vacunas contra la polio, agua limpia para escuelas públicas, y hasta hace unos tres días teníamos un poquito más de 70 mil pesos recaudados. Entonces, ese dinero nos vino de maravilla”.









El miembro de Club Rotario indicó que contaron con el apoyo y entusiasmo de instituciones como TecMilenio, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Colegio SAM, y empresas que trajeron a sus niños y familiares con discapacidad para que pudieron caminar, trotar y hasta correr en el diamante del Teodoro Mariscal. “Lo importante es que hagamos un día de comunidad en el que no importa únicamente quién da más, quién da menos, quién puede hacer esto o esto otro, sino hacerlo como comunidad para lograr dar un ejemplo en armonía, ya sea con las mejores caras, con más sonrisas, con mejores noticias, es lo que aspiramos, la felicidad para todos”. Jiménez Morales mencionó que más adelante la junta directiva del Club Rotario estará anunciando futuros eventos con causa que al mismo tiempo también funjan como parte de la celebración por su 99 aniversario. Entre ellos podrían encontrarse algo relativo al medio ambiente y esquemas sociales a atender. El Club Rotario Mazatlán fue fundado el 29 de abril de 1927, aunque Rotary International les entregó su constancia de fundación en octubre. Actualmente cuentan con 19 miembros, los cuales juran cumplir con sus obligaciones, deberes y obligaciones para con la sociedad.