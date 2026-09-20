$!Club Shriner de Mazatlán suma 7 nuevos miembros para fortalecer su labor filantrópica

El Club Shriner de Mazatlán fortaleció sus filas con la incorporación de siete nuevos miembros, quienes asumieron el compromiso de aportar tiempo, esfuerzo y recursos para respaldar las actividades filantrópicas promovidas por esta asociación. La ceremonia contó con la presencia de Roberto Valdés Prado, potentado de Al-Atfal Temple, organización cuya jurisdicción comprende los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Valdés Prado destacó que la llegada de nuevos integrantes representa un paso importante para consolidar la presencia de Shriners en Mazatlán y ampliar su capacidad de servicio en beneficio de la comunidad.





“Hoy en el Club Mazatlán se han incorporado siete nobles más. Son siete personas dispuestas a otorgar gran parte de su tiempo y diferentes recursos, también económicos, para ayudar a los niños”, comentó. Dentro de la organización, explicó, se denomina “nobles” a sus integrantes, quienes participan voluntariamente en las labores desarrolladas por los clubes y permanecen comprometidos con los principios de fraternidad, solidaridad y servicio al prójimo. La incorporación también implica asumir una responsabilidad permanente con la comunidad, debido a que los miembros colaboran en la identificación de personas que requieren respaldo, la organización de actividades y las gestiones necesarias para canalizar la ayuda.





