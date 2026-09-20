$!Club Shriner de Mazatlán suma 7 nuevos miembros para fortalecer su labor filantrópica

El Club Shriner de Mazatlán fortaleció sus filas con la incorporación de siete nuevos miembros, quienes asumieron el compromiso de aportar tiempo, esfuerzo y recursos para respaldar las actividades filantrópicas promovidas por esta asociación.
La ceremonia contó con la presencia de Roberto Valdés Prado, potentado de Al-Atfal Temple, organización cuya jurisdicción comprende los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Valdés Prado destacó que la llegada de nuevos integrantes representa un paso importante para consolidar la presencia de Shriners en Mazatlán y ampliar su capacidad de servicio en beneficio de la comunidad.
“Hoy en el Club Mazatlán se han incorporado siete nobles más. Son siete personas dispuestas a otorgar gran parte de su tiempo y diferentes recursos, también económicos, para ayudar a los niños”, comentó.
Dentro de la organización, explicó, se denomina “nobles” a sus integrantes, quienes participan voluntariamente en las labores desarrolladas por los clubes y permanecen comprometidos con los principios de fraternidad, solidaridad y servicio al prójimo.
La incorporación también implica asumir una responsabilidad permanente con la comunidad, debido a que los miembros colaboran en la identificación de personas que requieren respaldo, la organización de actividades y las gestiones necesarias para canalizar la ayuda.
Durante la ceremonia también participó un joven que recibió atención de Shriners después de sufrir quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo a consecuencia de una explosión.
Frente a los asistentes, el joven compartió su experiencia y ofreció su testimonio sobre la manera en que el respaldo y la atención proporcionados por la organización le permitieron continuar adelante con su vida.
Su participación permitió mostrar a los nuevos integrantes la trascendencia de la labor realizada por Shriners y el efecto que el compromiso de sus miembros puede tener en la vida de quienes atraviesan situaciones difíciles.
El potentado resaltó que formar parte de Shriners representa tanto un honor como una oportunidad de servir, al tratarse de una institución filantrópica con más de un siglo de trabajo y presencia en diferentes países.
Asimismo, agregó que, para la asociación, contar con clubes locales permite mantener una cercanía directa con la población y establecer redes de colaboración en distintas ciudades.
En la región noroeste existen agrupaciones en Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, Guasave, Ciudad Obregón, Hermosillo, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Ciudad Constitución, Los Cabos y La Paz, entre otras localidades.
Finalmente, Valdés Prado manifestó su satisfacción por recibir a los siete nuevos miembros y reconoció su disposición para integrarse a las tareas de la organización y servir a la sociedad mazatleca.
“Es un gusto incorporar a siete nuevos nobles. Son siete jóvenes, señores y personas que están dispuestas a entregarse para ayudar a los demás”, puntualizó.
Con estas incorporaciones, el Club Shriner de Mazatlán busca fortalecer su estructura y dar continuidad a una labor basada en el servicio voluntario, la solidaridad y el compromiso de sus integrantes con las causas sociales.