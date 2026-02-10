Mazatlán
CMIC Sinaloa Sur celebra Asamblea General Ordinaria y ratifica dirigencia para el periodo 2026–2027

Hugomar Peraza Ponce fue ratificado como presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el periodo 2026–2027, así como a la totalidad de los integrantes que conforman dicho comité
MAZATLÁN._ Hugomar Peraza Ponce fue ratificado como presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el periodo 2026–2027, así como a la totalidad de los integrantes que conforman dicho comité.

De acuerdo con un comunicado, el pasado lunes 9 de febrero se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de CMIC Sinaloa Sur, la cual fue presidida por Quel Galván Pelayo, representante del Comité Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, acompañado por José Roberto Andrade Limón, presidente del Comité Consultivo.

Durante la asamblea, se ratificó a Hugomar Peraza Ponce como presidente del Comité Directivo para el periodo 2026–2027, así como a la totalidad de los integrantes que conforman dicho comité.

Como parte del orden del día, se dio lectura al Plan de Acción correspondiente al nuevo periodo, además de presentarse los estados financieros de la organización, los cuales reflejan finanzas sanas y una administración responsable.

Con esta asamblea, CMIC Sinaloa Sur refrenda su compromiso con la transparencia, la continuidad institucional y el fortalecimiento del sector de la construcción en la región.

