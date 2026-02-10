$!CMIC Sinaloa Sur celebra Asamblea General Ordinaria y ratifica dirigencia para el periodo 2026–2027

MAZATLÁN._ Hugomar Peraza Ponce fue ratificado como presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el periodo 2026–2027, así como a la totalidad de los integrantes que conforman dicho comité.

De acuerdo con un comunicado, el pasado lunes 9 de febrero se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de CMIC Sinaloa Sur, la cual fue presidida por Quel Galván Pelayo, representante del Comité Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, acompañado por José Roberto Andrade Limón, presidente del Comité Consultivo.