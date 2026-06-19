CMIC Sinaloa Sur lanza curso de verano para formar a los ‘Pequeños Constructores del Futuro’

Con la intención de fomentar el emprendimiento, la creatividad y el conocimiento de los procesos productivos desde edades tempranas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sinaloa Sur, presentó el taller de verano “Pequeños Constructores del Futuro”, dirigido a niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años.

El programa se realizará del 20 de julio al 15 de agosto en las instalaciones de la CMIC, con actividades de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y los sábados de 9:00 a 13:30 horas. La capacidad será para 60 participantes.

Juan Hernández, creador y coach del proyecto, explicó que el objetivo principal es que los menores desarrollen un plan de negocios a través de dinámicas prácticas, actividades lúdicas y experiencias reales que les permitan comprender conceptos como innovación, emprendimiento, inversión y producción.

“Queremos que los niños entiendan los conceptos de manera sencilla y práctica, que desarrollen una idea propia y aprendan a convertirla en un proyecto”, dijo.

Aunque el taller tiene como sede a la CMIC, Hernández aclaró que no estará enfocado exclusivamente en la construcción, sino que abordará proyectos relacionados con comercio, servicios, tecnología e inteligencia artificial, sin dejar de acercar a los participantes al mundo de la construcción mediante actividades y demostraciones.

Como parte del programa se realizarán visitas empresariales a compañías como Bimbo y Tostadas Blancas, además de recorridos recreativos en el Parque Central.

También participarán representantes de Seguridad Pública, Bomberos y otros organismos que ofrecerán charlas y actividades para los asistentes.

La diseñadora Dalia Peñaflor destacó que se trata de un taller inclusivo y abierto a todos los niños, mientras que Perla Galván, gerente general de la CMIC Sinaloa Sur, coordina la realización de esta primera edición en la cámara.

Los organizadores aseguraron que se contará con estrictas medidas de seguridad, además de desayuno, comida, materiales de trabajo, uniforme, casco y chaleco para cada participante.

Los menores permanecerán dentro de las instalaciones durante las actividades y los padres recibirán información sobre la alimentación y cuidados especiales en caso de alergias.

El costo del curso es de 5 mil pesos e incluye todas las actividades, materiales y alimentos.

Durante junio se ofrece un descuento del 10 por ciento, además de promociones para familias que inscriban a dos o más niños y tarifas especiales para afiliados de la CMIC.

Los interesados pueden solicitar más información al teléfono 669 223 9636.